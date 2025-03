Státisíce Belgičanov si užívajú výhody daňovej úľavy, vďaka ktorej sa firemné vozidlá stali najväčším segmentom domáceho automobilového trhu. Podľa agentúry Bloomberg zodpovedajú za približne dve tretiny ročných predajov nových áut.

Ešte pred dvomi rokmi táto politika podporovala kúpu veľkých vozidiel so spaľovacím motorom a vysokými emisiami. Zmena pravidiel takmer cez noc premenila Belgicko na tretí najväčší trh s elektromobilmi v EÚ, hoci súkromný dopyt zostáva pod únijným priemerom.

Belgická stratégia by mohla poslúžiť ako vzor pre ďalšie európske krajiny. Má totiž potenciál motivovať firmy k nákupu elektrických vozidiel a tým aj urýchliť prechod na elektromobilitu. Európska komisia podporuje zmeny v národných daňových pravidlách pre firemné vozidlá. Podľa nej ide o skvelý spôsob, ako rýchlo zvýšiť dopyt po elektromobiloch.

V prípade Belgicka stúpol predaj elektrických vozidiel v roku 2024 o 37 percent. V januári tohto roka zaznamenal po zavedení nových daňových stimulov ďalší 37-percentný nárast. Počas posledných dvoch rokov sa ročný predaj elektromobilov takmer strojnásobil, čo predstavuje najväčší nárast v celej EÚ. Registrácie elektrických vozidiel v Belgicku už prekonali tie v početnejších krajinách, akými sú Taliansko a Španielsko.

Kľúčovou výhodou belgického modelu je, že funguje na účtovnom princípe. V rámci programu, ktorý krajina spustila v roku 2023, si firmy môžu odpočítať sto percent hodnoty plne elektrických vozidiel od zdaniteľného príjmu spoločnosti, čím znižujú svoju daňovú záťaž a zároveň poskytujú zamestnancom vítaný benefit. Pre štát to síce znamená výpadok príjmov, no nejde o priame dotácie a stratené financie dokáže kompenzovať inými opatreniami. V Belgicku je pre spoločnosti výhodnejšie poskytnúť zamestnancom služobné vozidlo namiesto zvýšenia mzdy, ktorej polovicu by pohltili dane.