Bežný klient sa k úveru na bývanie dostane čoraz ťažšie. Vhod by mu prišli alternatívne možnosti financovania kúpy nehnuteľností, no tých je na Slovensku pomenej. Európa ponúka okrem klasických hypotekárnych úverov rôzne produkty, ktorými by sa mohli inšpirovať aj banky na Slovensku. V niektorých prípadoch by však bolo treba zmenu legislatívy.

Aj člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a CEO realitnej skupiny MGM Mário Glos si myslí, že súčasná situácia na realitnom trhu núti klientov, developerov aj banky k zamysleniu sa nad hľadaním nových alternatív financovania.

Po zdražení hypotekárnych úverov a sprísnení úverových podmienok veľká časť klientov na štandardnú hypotéku už nedosiahne. Zvyšovanie základnej úrokovej sadzby Európskou centrálnou bankou bude pod tlakom inflácie pokračovať, čo má vplyv aj na zdražovanie pôžičiek na Slovensku.

Belgičania zareagovali

Napríklad v Belgicku bankový sektor zareagoval tým, že zaradil do ponuky dvojgeneračné hypotéky. Ich podstata je v tom, že splatnosť úveru rozložia do dlhšieho časového obdobia ako 30 rokov, napríklad na 45 rokov. Takto klesne mesačná splátka a kupujúci si môže dovoliť nákup nehnuteľnosti aj za vyššiu kúpnu cenu.

M. Glos však pripomína, že náklady na bývanie by nemali presiahnuť 35 percent príjmu domácnosti. „Tento model ráta aj s možnosťou predčasných splátok, čiže klient nemusí čakať až do dôchodkového veku na celkové splatenie úveru.“ Vysvetľuje, že ak by klient splácanie ťahal až do dôchodkového veku, bola by hodnota nehnuteľnosti s veľkou pravdepodobnosťou oveľa vyššia než pri obstaraní.