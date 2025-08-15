Medzi nemeckými spolkovými krajinami Bavorsko a Durínsko sa rozhorel spor, kto si môže nárokovať pôvod klobásy Bratwurst.
Titul „najstarší stánok s klobásami Bratwurst na svete“ doposiaľ používala reštaurácia v bavorskom Regensburgu, o ktorej prvé zmienky pochádzajú z roku 1378.
V durínskom meste Erfurt ale historici objavili dokument z roku 1269, v ktorom sa píše o prenájme budovy, kde sa údajne nachádzal ražeň na pečenie klobás.
Odborníci v súčasnosti hľadajú presné miesto, kde sa zariadenie mohlo nachádzať. Žiadna reštaurácia v meste si totiž titul nenárokuje. Prvé pohostinské zariadenie s Bratwurstmi bolo doteraz v Durínsku datované do roku 1404.
Spor o najstarší stánok s Bratwurstmi v minulosti Regensburg viedol už aj s Norimbergom.