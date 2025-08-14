Spoločnosť MH Invest kúpi od Hornonitrianskych baní Prievidza a Hornonitrianskych baní - zamestnanecká akciová spoločnosť 4,3 hektára bývalého banského areálu v Handlovej s cieľom výstavby priemyselného parku.
„Premena lokality pomôže po útlme banskej činnosti vytvoriť nové pracovné príležitosti, zvýšiť životnú úroveň a zlepšiť životné prostredie,“ informuje MH Invest, ktorá môže začať s prípravou projektov pre odstránenie nadzemných aj podzemných stavieb a celkové vyčistenie územia.
Spoločnosť získala takmer 16,3 milióna eur vo forme nenávratného štátneho príspevku z Fondu spravodlivej transformácie. Financie použije na prípravné práce spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním územia, sanačné práce, projekčné a inžinierske činnosti a výstavbu technickej infraštruktúry pre budúci priemyselný park a potenciálnych investorov.