Banky v členských krajinách Európskej únie sú dostatočne silné na to, aby odolali ekonomickým šokom spôsobeným súčasným obchodným a geopolitickým napätím. V piatok (1. 8.) to oznámil Európsky úrad pre bankovníctvo (EBA) pri prezentácii výsledkov svojich záťažových testov, uvádza spravodajca TASR.

EBA, ktorého úlohou je uplatňovať štandardný súbor pravidiel na reguláciu a dohľad nad bankovým sektorom vo všetkých krajinách EÚ a ktorý sídli v Paríži, testoval, ako by 64 európskych bánk, vrátane 51 z krajín eurozóny, reagovalo na dlhotrvajúcu recesiu v EÚ a ďalších vyspelých ekonomikách. Záťažové skúšky zistili, že žiadna zo skúmaných bánk neporušila základné kapitálové požiadavky a iba jedna nesplnila požiadavky na zadlženosť.

„Výsledky naznačujú, že bankový systém EÚ dokáže odolať závažnému, ale pravdepodobnému makroekonomickému scenáru, čo odráža odolnosť, ktorú si banky v posledných rokoch vybudovali,“ uviedol EBA v tlačovej správe. Úrad zároveň vyzval banky, aby si udržiavali primeraný kapitál.

Po globálnej finančnej kríze z roku 2008, ktorá viedla k nákladným štátnym intervenciám na záchranu bánk, bankové orgány v Európe a Spojených štátoch zaviedli komplexné záťažové testy.

Podľa správy EBA sa už začali prejavovať niektoré prvky tohtoročného nepriaznivého scenára, ktoré poukazujú na zvýšené americké clá a eskalujúce napätie na Blízkom východe.

Európska centrálna banka uviedla, že vykonala vlastné záťažové testy v prípade 51 bánk z eurozóny, ktoré hodnotila aj agentúra EBA, a na ďalších 45 menších bankách. Rovnako potvrdila, že výsledky týchto testov naznačili odolnosť bankového systému EÚ.

V prípade nepriaznivého scenára, ak by došlo k zhoršeniu geopolitického a obchodného napätia vo svete a nárastu cien komodít a energií, narušilo by to dodávateľské reťazce, zasiahlo spotrebu a investície a viedlo ku kumulatívnemu poklesu HDP Únie o 6,3 percenta v období rokov 2025 – 2027. Banky zahrnuté do záťažových testov by v tomto nepriaznivom scenári zaznamenali kombinované straty vo výške 547 miliárd eur, uviedla EBA, čo je nárast v porovnaní so 496 miliardami eur predpokladaných v stresstestoch z roku 2023.

V prípade 17 bánk by nepriaznivý scenár mohol viesť k úprave alebo obmedzeniu výplat bonusov a dividend na minimálne jeden rok, medzi rokmi 2025 a 2027.

Záťažové testy sú nástrojom, prostredníctvom ktorého bankový dohľad posudzuje kapitálové potreby veriteľov na absorbovanie potenciálnych strát a podporu hospodárstva v krízových situáciách.