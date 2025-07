Minimálna mzda by mala byť na budúci rok na úrovni 919 eur, čo predstavuje 60 percent priemernej mzdy za rok 2023. Táto suma je vypočítaná automatom, ktorý určuje zákon o minimálnej mzde, a to v prípade, že sa odbory so zamestnávateľmi nedohodnú na jej výške. Automat však podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) nestačí.

„Rast minimálnej mzdy musí zohľadniť realitu cien, nákladov na bývanie a dôstojného života. Automat je dôležitý, ale nemá byť stropom,“ uviedla KOZ s tým, že Slovensko je stále pod priemerom EÚ, pokiaľ ide o podiel minimálnej mzdy na priemernej či mediánovej mzde.

Hoci si minimálna mzda podľa odborárov na Slovensku prešla v posledných rokoch dynamickým vývojom, tak jej reálny rast bol často obmedzený vysokou infláciou. Napriek tomu, že nominálna minimálna mzda rástla, tak jej kúpna sila stagnovala alebo dokonca klesala. V krajine stále existujú bariéry v mzdovej oblasti, ktoré jej bránia dostať sa na úroveň ekonomicky vyspelých krajín EÚ. Touto problematikou je potrebné sa zaoberať aj z dôvodu, že minimálna mzda má zásadný vplyv na dôchodkové zabezpečenie, verejné financie, konkurencieschopnosť, produktivitu a udržateľnosť.

Odborári zároveň odmietajú tvrdenie, že rast minimálnej mzdy poškodzuje ekonomiku. Ak má SR dosiahnuť skutočnú konvergenciu minimálnej mzdy s ostatnými ekonomikami EÚ, tak je podľa nich dôležité posilňovať odbory a kolektívne vyjednávanie na dosiahnutie lepších pracovných podmienok a spravodlivejšej mzdovej politiky.

„Vzhľadom na v minulosti klesajúci vplyv odborov v niektorých sektoroch je dôležité hľadať nové formy vyjednávania, ako sú napríklad širšie sektorové dohody a rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, len tak sa môže Slovensko priblížiť k mzdovým štandardom vyspelých krajín,“ dodala KOZ.