Čína môže posilniť svoju prítomnosť na ruskom trhu s elektromobilmi, keďže sú na to splnené všetky predpoklady. Vyhlásil to predseda Únie čínskych podnikateľov v Rusku Čou Li-čchün na zasadnutí o perspektívach bilaterálnej spolupráce v automobilovom priemysle, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň v Kazani. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Čína intenzívne vyvíja automobily poháňané novými zdrojmi energie vrátane elektriny. Ruská vláda prijala stratégiu do roku 2030, podľa ktorej môže podiel elektromobilov dosiahnuť 30 percent. Preto existujú objektívne podmienky na zvýšenie počtu elektromobilov, ktoré by mohli vstúpiť do Ruska z Číny,“ povedal Čou Li-čchün.
Podiel čínskych automobilov na ruskom trhu minulý rok prekročil hranicu 15 percent. Podľa údajov Novgorodskej univerzity čínske značky v roku 2024 tvorili 60 percent všetkých predajov nových áut v krajine. V Rusku sú stále najobľúbenejšie vozidlá s tradičným pohonom. Podľa údajov spoločnosti Avtostat sa v krajine v minulom roku predalo celkovo 17 800 elektromobilov, čo predstavuje 1,1 percenta z celkového odbytu nových osobných vozidiel.
Koncepcia rozvoja výroby a využívania elektrickej dopravy v Rusku do roku 2030, ktorú zverejnila vláda v roku 2021, pracuje s niekoľkými scenármi vývoja na trhu. Podľa tzv. scenára zotrvačnosti budú elektrické vozidlá do roku 2030 tvoriť 5 percent celkového automobilového trhu. Scenár urýchleného rozvoja, ktorý zahŕňa proaktívnu podporu infraštruktúry a dopytu, predpokladá zvýšenie tohto podielu až na 30 percent.