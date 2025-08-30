Austrália v sobotu (30. 8.) oznámila uzavretie dohody s malým tichomorským štátom Nauru, podľa ktorej bude môcť na odľahlý ostrov poslať stovky nelegálnych imigrantov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Dohoda sa týka viac ako 220 utečencov nachádzajúcich sa v Austrálii vrátane niekoľkých odsúdených za závažné trestné činy. Austrálsky minister vnútra Tony Burke podpísal memorandum o porozumení v piatok počas návštevy Nauru.
„(Memorandum) obsahuje záväzky týkajúce sa dlhodobého pobytu a riadneho zaobchádzania s osobami, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Austrálii, a budú prijaté v Nauru. Austrália poskytne finančné prostriedky na podporu tejto dohody a dlhodobú ekonomickú stabilitu Nauru,“ píše sa v memorande bez priameho uvedenia podrobností o financovaní.
Podľa informácií denníka Sydney Morning Herald Austrália poskytne Nauru jednorazovo 408 miliónov austrálskych dolárov (približne 267 miliónov amerických dolárov) a následne približne 70 miliónov austrálskych dolárov ročne.
„Každý, kto nemá platné vízum, by mal opustiť krajinu. To je základný prvok fungujúceho vízového systému,“ vyhlásil Burke. Agentúra AFP uvádza, že austrálska vláda dlhodobo hľadá spôsoby, ako riešiť situáciu s migrantmi, ktorí po odobratí víz nemajú kam odísť.
Podľa rozsudku z roku 2023 je ich zadržiavanie na neurčitý čas nezákonné. Austrália vtedy preto musela prepustiť približne 220 takýchto osôb. Podľa Sydney Morning Herald je toto číslo v súčasnosti väčšie ako 350.
Austrália už vo februári zaplatila Nauru nešpecifikovanú čiastku za prijatie troch migrantov odsúdených za násilné trestné činy, no ich presun na ostrovný štát údajne znemožnili právne spory. Obe krajiny minulý rok podpísali dohodu o námornej bezpečnosti, obranne a policajnej spolupráci.
Nauru je s 12 500 obyvateľmi jednou z najmenších krajín sveta. Rozloha pevniny tohto ostrovného štátu je len približne 21 kilometrov štvorcových.