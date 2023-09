V obchodnom centre Aupark je od marca tohto roka nielen čulý ruch nakupujúcich ľudí, ale aj ten stavebný, píše Forbes. Dôvodom je rozšírenie centra o novú nákupnú plochu, o ktorú sa postará firma Dynamik Construction patriaca akciovke Dynamik Holding.

„K už existujúcim približne 58-tisícom štvorcových metrov pribudne takmer 10-tisíc štvorcových metrov nových nákupných priestorov,“ dodáva webový portál. Nové prevádzky by mali zrejme okupovať najmä odevné značky španielskej skupiny Inditex, do ktorej patria napríklad Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe či Lefties.

„Stradivarius svoj nový, zväčšený koncept otvoril už na konci júla,“ hovorí riaditeľka Auparku v Bratislave Veronika Košická.

Prípravné práce začali na stavbe už v marci a v júli nastúpila firma Dynamik Construction, ktorá by ju mala dokončiť najneskôr do konca roku 2024. Výzvou pre spoločnosť je to, že práce prebiehajú za plnej prevádzky nákupného centra.

Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ a člen predstavenstva Dynamik Holding však ubezpečuje, že firma už má za sebou podobnú skúsenosť, keď riešili zákazku pri obchodnom centre blízko bratislavského letiska.

Podľa Vikora je však dopyt po komerčných a priemyselných budovách stále veľký a aj napriek tomu, ž sa snažia reagovať na súčasné zmeny v stavebníctve, tak „jediné, čo ovplyvniť nevieme, je počasie,“ uzatvára Vikor.