Hnutie Progresívne Slovensko pri príležitosti výročia vojenskej invázie do Československa uviedlo, že august 1968 je mementom potreby chrániť slobodu aj dnes, keď vojna zúri pri našich hraniciach.
Predseda hnutia Michal Šimečka pripomenul, že invázia vojsk Varšavskej zmluvy zničila sny tisícov ľudí o spravodlivejšom živote a na dvadsať rokov zastavila cestu k slobode.
Člen PS Ivan Korčok zdôraznil, že Slovensko je dnes súčasťou Európy a slobodnou krajinou, no túto slobodu treba brániť. „Nič také sa u nás už nikdy nesmie zopakovať,“ uviedol.