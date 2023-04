Od začiatku budúceho roka má Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) vykonávať funkciu pacientskeho ombudsmana. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý do parlamentu predložili poslanci Marek Krajčí (OĽaNO), Zuzana Šebová (Sme rodina), Vladimír Baláž (Smer-SD) a Richard Raši (Hlas-SD).

Upozorňujú na to, že zriadenie Úradu štátneho ombudsmana by si vyžiadalo výrazne vyššie finančné náklady na štátny rozpočet. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

„Práve Asociácia na ochranu práv pacientov SR vykonáva tie funkcie, ktoré materiálne zodpovedajú úlohe pacientskeho ombudsmana," tvrdí štvorica poslancov. Ako združenie zastrešujúce 50 organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany práv pacientov má podľa nich v tejto oblasti dlhoročné praktické skúsenosti a výsledky, a svoju štruktúru a metódy práce plne prispôsobené potrebám efektívnej ochrany práv pacienta.

Programové vyhlásenie vlády podľa predkladateľov obsahuje záväzok podporiť nezávislé financovanie pacientskych organizácií a tiež záväzok zákonom posilniť postavenie pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy. „Navrhovaný zákon odbremení štátnu správu od ekonomicky a organizačne nákladnejšej verzie, ktorá spočíva v zriadení nového úradu," dodali.