Asi jedna šestina svetovej poľnohospodárskej pôdy obsahuje podľa vedcov ťažké kovy. Tieto jedovaté látky sa potom dostávajú aj do vody a potravín, čo môže ohroziť ľudské zdravie. V pôde sa vyskytujú prirodzene, ale ich prítomnosť ovplyvňuje aj ľudská aktivita, píše britský server The Guardian.

Približne 14 až 17 percent svetovej poľnohospodárskej pôdy, čo zodpovedá asi 242 miliónom hektárov, je kontaminovaných minimálne jedným ťažkým kovom. A to v miere, ktorá prekračuje limity pre poľnohospodárstvo a ľudské zdravie. Vedci dospeli k tomuto záveru po analýze dát z viac ako 1 000 regionálnych štúdií po celom svete. Medzi ťažké kovy patrí arzén, kadmium, kobalt, chróm, meď, nikel a olovo.

„Výsledky ukázali znepokojivý rozsah znečistenia pôdy ťažkými kovmi, ktoré sa dostávajú do vody a jedla. To ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie,“ povedala Liz Rylottová z katedry biológie na Yorskej univerzite, ktorá sa ale sama na výskume nepodieľala. Ťažké kovy podľa nej spôsobujú vážne zdravotné problémy, ako sú kožné lézie, zníženie funkcie nervov a orgánov, prípadne aj rakovina. Problémom tiež je, že kovy zostávajú v pôde niekoľko desiatok rokov.

„Naša narastajúca potreba kovov, z ktorých sa vyrábajú kľúčové technológie pre budovanie zelenej infraštruktúry alebo pre zvládanie zmien klímy, toto znečistenie zhorší,“ uviedla Rylottová. Ťažké kovy sa totiž používajú pri výrobe veterných turbín, batérií do elektrických áut alebo fotovoltaických panelov.

„Znečistenie sa týka najmä krajín so strednými a nízkymi príjmami. Ovplyvňuje to miestne komunity a zhoršuje to ich chudobu. Vplyv takto kontaminovaných plodín na svetový potravinový reťazec nie je jasný,“ dodala Rylottová.

Na zhruba 15 percentách takto znečistenej pôdy žije 900 miliónov až 1,4 miliardy ľudí.