Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať významný vplyv na slovenský agropotravinársky sektor, a to v niektorých oblastiach aj negatívny. Zhodujú sa na tom odborníci, ktorých TASR oslovila v súvislosti so zverejnenou analýzou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú k problematike predložil agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania spolu s Úradom podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ budú podľa Viliama Páleníka zo Slovenskej akadémie vied po vstupe Ukrajiny do Únie nižšie. „Na druhej strane treba realisticky uvažovať, že budú nižšie pre všetkých, čiže aj pre existujúcich členov. Z tohto pohľadu sa relatívna konkurencieschopnosť medzi Slovenskom a zvyškom EÚ v podstate nezmení, lebo všetkým pravdepodobne rovnako uberie eurofondov,“ podčiarkol Páleník.

Ukrajina je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) „obilnicou sveta“ a jej prípadný vstup do EÚ jednoznačne ovplyvní celý agropotravinársky sektor EÚ, ale najmä Slovenska ako susednej krajiny s agropotravinárstvom, ktoré sa nenachádza v ideálnej kondícii. „Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo dlhodobo čelí nízkej úrovni investícií do modernizácie, nedostatočnému prístupu k inováciám a slabému rozvoju vidieckej infraštruktúry,“ zdôraznila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

„Určite môžeme hovoriť o príležitostiach a výzvach na zmenu, napríklad v oblasti pracovnej sily, v oblasti nutnej diverzifikácie výroby, ale vnímame najmä negatívne vplyvy prípadného rozširovania, o ktorých sme sa presvedčili krátko po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine,“ upozornila Holéciová.

Ukrajina je podľa nej schopná ponúkať produkty, najmä obilniny, olejniny, cukor a med, za výrazne konkurencieschopnejšie ceny. „Rovnako je tu otázka prerozdelenia finančných zdrojov pre všetky členské krajiny z fondov EÚ po vstupe Ukrajiny a aj otázka tempa dosiahnutia rovnakých výrobných, environmentálnych a bezpečnostných štandardov Ukrajinou, aké v oblasti agropotravinárstva dosahujú všetky krajiny EÚ,“ povedala hovorkyňa SPPK.

Aj podľa Daniela Molnára, riaditeľa Únie hydinárov Slovenska (ÚHS), bude mať integrácia Ukrajiny do jednotného trhu významný vplyv na slovenský agropotravinársky sektor vrátane chovu a spracovania hydiny. „Aby bola zabezpečená ochrana slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je nevyhnutné, aby sme požadovali vstup Ukrajiny do Únie iba za podmienky úplného splnenia všetkých podmienok platných v EÚ,“ podčiarkol Molnár.

MPRV v analýze uviedlo, že vstup Ukrajiny do štruktúr EÚ môže negatívnym spôsobom ovplyvniť napríklad slovenskú produkciu hydiny, hydinového mäsa a konzumných vajec. Kým v roku 2021 sa podľa analýzy z Ukrajiny do SR doviezlo 1 039 ton hydinového mäsa (za 1 milión eur), v roku 2023 to bolo 17 711 ton (za 35,16 milióna eur) a v roku 2024 už 22 878 ton (za 50,82 milióna eur).

„Predpokladáme, že vstup Ukrajiny do EÚ môže mať negatívny dosah na rozpočet Slovenskej republiky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a objem finančných podpôr pre slovenských poľnohospodárov, ale aj pre objem finančných prostriedkov určených pre investície z EÚ,“ dodal Molnár.

Podľa analýzy MPRV bude pôdohospodárstvo patriť medzi najcitlivejšie sektory ovplyvnené rozšírením EÚ o Ukrajinu, ktorá predstavuje významného a vysoko konkurencieschopného aktéra v oblasti produkcie obilnín, olejnín a produktov živočíšneho pôvodu. Agrosektor v SR bude podľa vládneho materiálu čeliť tlaku na transformáciu, diverzifikáciu pestovaných plodín a orientáciu na produkty s vyššou pridanou hodnotou.