Trh slovenských cestovných kancelárií sa mení. Veľkí hráči výrazne rastú, stredne veľkým zase tržby klesajú. Ukázala to analýza dátovo-poradenského portálu Valida.sk, ktorý spracoval účtovné závierky CK za rok 2024. Z nich vyplýva, že cestovné kancelárie na Slovensku dohromady medziročne zvýšili svoje tržby o 67 miliónov eur.
Na tomto náraste sa však primárne podieľajú najväčšie CK na trhu. Šesť najväčších kancelárií s tržbami nad 30 miliónov eur dosiahlo medziročné zvýšenie tržieb až o 100 miliónov eur. Naopak, tržby stredne veľkých kancelárií medziročne klesli o asi 34 miliónov eur. „To znamená, že veľkú časť rastu sektora, aj na úkor menších cestovných kancelárií, zabezpečili veľkí hráči,“ uviedla riaditeľka Valida.sk Renáta Kiselicová.
Dominanciu veľkých kancelárií potvrdzuje aj pohľad na ich zisk za rok 2024. Všetky CK spolu dosiahli vlani zisk necelých 19 miliónov eur, z toho až 11 miliónov eur má kumulatívne šesť najväčších firiem v sektore. Priemerná čistá marža cestovných kancelárií bola na úrovni 2,2 percenta.
Z vlaňajšej trojice či štvorice lídrov sa v roku 2024 na čele jasne osamostatnila kancelária DER Touristik SK (Fischer, Kartago tours). V tržbách narástla o takmer 50 percent, a to na úroveň takmer 160 miliónov eur. Stomiliónovú hranicu tržieb prekonali aj Hydrotour a Satur Travel. „Významným hráčom na trhu je aj vlastnícky prepojená skupina cestoviek TIP Travel + Koala Tours + Seneca Tours + Tatratour Slovakia. Súčet ich tržieb je vyše 90 miliónov eur, toto číslo však nezohľadňuje ich vzájomné obchodné vzťahy,“ vysvetlila Kiselicová.
Pri pohľade na dosiahnutý čistý zisk CK vedie naďalej DER Touristik SK (5,83 milióna eur) pred CK Hydrotour (1,97 milióna eur) a BUBO travel agency (1,87 milióna eur). S najvyššou čistou maržou pracujú DER Touristik SK (3,7 percenta) a BUBO (3,3 percenta). Celková zadlženosť lídrov trhu cestovných kancelárií je medzi 73 a 93 percent.