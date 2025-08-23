Na Slovensku mali vodiči ku koncu prvého polroka k dispozícii 2 818 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily v 1 117 lokalitách a k rovnakému dátumu jazdilo po slovenských cestách 20 265 batériových vozidiel. V pomere počtu nabíjačiek k počtu elektromobilov tak Slovensko patrí k lepším krajinám, ale je to najmä vďaka nízkemu počtu elektromobilov na cestách, spresnila Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Podľa odborníkov nákupu elektromobilov na Slovensku chýba väčšia podpora.
Málo elektromobilov a relatívne veľa nabíjačiek síce majiteľom áut vyhovuje, iné je to ale u prevádzkovateľov týchto zariadení. „Pre porovnanie, v Nórsku, ktoré je napriek studenému podnebiu a zložitej topografii európskym lídrom v oblasti elektromobility, pripadá na jeden nabíjací bod až 25 vozidiel,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Problém je podľa neho využitie (utilizácia) nabíjacej stanice - teda percentuálny podiel času, počas ktorého je aktívne využívaná na nabíjanie vzhľadom na celkovú dostupnosť jej kapacity. V západnej Európe je utilizácia násobne vyššia ako na Slovensku, pričom ešte aj v susednom Poľsku je využitie dvojnásobné. To môže podľa Križanského viesť k rušeniu niektorých menej využitých nabíjačiek.
Ich majitelia totiž musia platiť okrem iného aj za rezervovanú kapacitu v sieti a bez dostatočného využitia zariadenia sa prepadnú do straty. „Ak si niekto myslí, že budeme ďalej investovať do nabíjacej infraštruktúry bez rozvoja elektromobilov na cestách, je to veľmi naivné a toto aj treba opraviť,“ upozornil Križanský.
V nasledujúcich mesiacoch sa navyše budú stavať rádovo tisícky nových nabíjačiek. Prispejú k tomu nedávno ukončené výzvy Ministerstva hospodárstva SR pre obce a mestá a tiež pre firmy z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej výške viac než 30 miliónov eur. Najnižšia dotácia na jeden nabíjací bod je 4 500 eur a na najvýkonnejšie nabíjačky s výkonom nad 50 kilowattov je to vyše 30 000 eur. SEVA odhaduje celkový počet takto podporených zariadení na viac ako 2 000.
Ďalšiu výzvu na podporu výstavby nabíjačiek, v tomto prípade 35 nabíjacích parkov s ultrarýchlymi nabíjacími stanicami s 251 nabíjacími bodmi, vyhlásila v máji štátna spoločnosť MH Invest. Tie by mali vzniknúť v lokalitách vybraných pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest v rámci transeurópskej dopravnej siete TEN-T. MH Invest potvrdil záujem o vybudovanie nových nabíjačiek, no ktoré spoločnosti uspeli, zatiaľ nespresnil.
V polovici augusta tiež informoval o dokončení výstavby 89 nabíjacích bodov v 20 lokalitách na Slovensku jeden z najväčších poskytovateľov služieb nabíjania, spoločnosť GreenWay. Prvé lokality, napríklad v Čaradiciach, Zvolene alebo vo Veľkom Šariši, sú už spustené a ďalšie uvedú do prevádzky postupne do konca tohto roka.
Počet registrácií elektromobilov na Slovensku je ale stále veľmi nízky. V júli napríklad pribudlo iba 369 nových osobných elektromobilov, čo je len 4,4 percenta z celkového počtu registrácií. SEVA zároveň pripomenula, že sa postupne rozvíja aj sekundárny trh s elektromobilmi. „Viac ako polovica elektrických áut, ktoré pribudli na slovenských cestách v prvej polovici roka, neboli zakúpené na Slovensku. Je to dôkaz o rastúcej popularite elektromobility a zmenách v preferenciách vodičov, ktorí si musia hľadať spôsoby, ako získať dostupný elektromobil napriek chýbajúcej podpore zo strany štátu,“ uviedol analytik asociácie Martin Jelenek.
Križanský priblížil, že Slovensko oproti iným štátom nevyužíva na podporu nákupu elektromobilov európske peniaze. Hoci plán obnovy už nie možné dodatočne využiť, prichádza podľa neho do úvahy modernizačný fond, ale aj plánovaný sociálno-klimatický fond. „Chápem, že štátny rozpočet nemá peniaze, ale bavme sa teda o pozitívnej motivácii napríklad cez tie dotácie z európskych peňazí,“ dodal.