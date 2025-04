Finančné trhy zažívajú v poslednom čase nepokojné obdobie s rýchlymi a výraznými prepadmi, ale aj podobne rýchlym pohybom opačným smerom. Tento vývoj zneisťuje investorov a výrazne ovplyvňuje aj hodnotu ich úspor. Keďže je za tým predovšetkým nepredvídateľná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, podobne neistý vývoj sa dá očakávať aj v ďalšom období, zhodujú sa analytici. Investorom v tejto situácii odporúčajú zachovať pokoj, nekonať unáhlene a sústrediť sa na dlhodobý horizont, v ktorom sa aj veľké výkyvy vyrovnajú a investície zhodnotia.

„Slovenskí investori (ako aj všetci ostatní) čelia turbulentnému obdobiu, kedy v ostatnom čase prepady trhov strieda ich rast. Z pohľadu obdobia posledných šiestich mesiacov je však väčšina v mínuse, keďže prepady boli výraznejšie a trvali dlhšie než rast trhov. Dôvodom je obchodná politika Donalda Trumpa a jeho prístup k clám, ktorých výšku a rozsah často mení, pričom k jednotlivým krajinám pristupuje selektívne,“ zhodnotil analytik Portu Marek Malina.

Okrem nervozity okolo obchodnej politiky USA trhy ovplyvňuje aj neistota ohľadom globálneho dopytu a inflácie, či korekcia technologických akcií po výraznom predchádzajúcom raste, doplnil investičný analytik Fingo.sk Jakub Nagy. Najmä rýchlosť zmien v obchodnej politike Spojených štátov je podľa neho nevídaná, ich vplyv na svetové trhy evidentný a nič nenasvedčuje tomu, že sa situácia v dohľadnej dobe vráti do normálu.

Práve preto je ťažké predpovedať ďalší vývoj trhov. „Na tie bude pravdepodobne vplývať priebeh obchodných rokovaní s ostatnými krajinami, postoj predstaviteľov amerického priemyslu, ale i samotný vývoj trhov, keďže na ten zvykol Donald Trump v minulosti prihliadať,“ predpokladá Malina. V dlhodobom horizonte sa však podľa neho trhy s vysokou pravdepodobnosťou vrátia k trvalejšiemu rastu, ako tomu bolo doteraz vždy.

Po nedávnom oznámení odkladu najnovších amerických ciel si trhy sčasti vydýchli a zmazali časť strát, pripomenul finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Toto riziko však podľa neho zďaleka nie je zažehnané, keďže americký prezident sa pravdepodobne ani po rozhovoroch s dotknutými krajinami neuspokojí s nulovými či veľmi nízkymi clami. Okrem toho už platia predtým zavedené clá na hliník, oceľ či autá a postihnuté štáty chystajú svoje odvetné opatrenia. „Každá nová správa, ktorá bude smerovať k vyhroteniu situácie, opäť spôsobí neistotu a pokles trhov,“ varoval.

Akciové investície tak môžu byť v ďalšom mesiaci o 20 percent nižšie aj o 20 percent vyššie, ale to nikto nedokáže predpovedať, upozornil analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. „Investori by sa mali skôr sústrediť na dlhodobý horizont, na ktorom sa z môjho pohľadu zatiaľ nič výraznejšieho nezmenilo,“ zdôraznil.

V tejto situácii je podľa analytikov najlepšou stratégiou existujúcich investorov trpezlivosť. „Potvrdzuje to aj doterajší vývoj, kedy sa situácia mení doslova každú hodinu. Kto podľahol panike a akcie predával v dobe ich prepadu, mohol svoj krok už o pár hodín ľutovať. Ďalšie výkyvy budú s vysokou pravdepodobnosťou nasledovať, preto je dobré obrniť sa trpezlivosťou a rozvahou aj do budúcnosti,“ konštatoval Malina.

Pre investorov by bolo podľa Búlika chybou snažiť sa v čase poklesu svoje podiely rýchlo predať, čakať na okamih, kedy trh opäť začne rásť a potom nakupovať. „Analýzy hodnotiace krízy ukázali, že od roku 2003 až šesť zo siedmich najlepších obchodných dní nastalo po dni, v ktorom trhy zažili extrémne prepady. Ak za ostatných dvadsať rokov investor premeškal desať najvýkonnejších dní, priemerná ročná návratnosť sa mu z úrovne takmer desať percent scvrkla na 5,6 percenta. Šanca trafiť práve správny deň najnižšieho poklesu trhu je nízka až nulová, pretože nikto z nás nemá krištáľovú guľu,“ upozornil. Preto je podľa neho najistejšou stratégiou nechať investíciu nedotknutú a počkať, kým sa hodnoty vrátia opäť do plusu.

„Bežný investor urobí najlepšie, ak nebude robiť vôbec nič. Ak investuje pravidelne, môže aktuálnu situáciu využiť na navýšenie svojej pravidelnej investície,“ priblížil Nagy. Ten, kto ešte len plánuje investovať, je podľa neho v lepšej situácii než napríklad pred pol rokom. V súčasnosti totiž môže nakupovať s výraznou zľavou. „Ak sa obáva ešte hlbšieho prepadu trhu, môže si sumu, ktorú má k dispozícii, rozdeliť na viacero častí a investovať ich postupne,“ doplnil.

Ak má investor krátkodobý horizont, akciovému trhu by sa mal podľa Nemkyho pre vysoké výkyvy skôr vyhnúť. V inej situácii je ten, kto plánuje investovať dlhodobo. „Môžu si vybrať, či sú ochotní podstúpiť riziko akciového trhu, ak sú s tým komfortní a dokážu toto riziko akceptovať, tak by som s investíciami veľmi neváhal aj v súčasnom prostredí výraznej neistoty. Keď je však riziko pre nich príliš vysoké, tak si môžu zvoliť nejaké krátkodobé dlhopisy s výnosom pár percent ročne, alebo si rozložiť jednorazovú investíciu do viacerých pravidelných investícií,“ dodal analytik.