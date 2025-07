Záujem o hypotéky na začiatku tohto roka rástol. Podpísal sa pod to pokračujúci pokles úrokových sadzieb aj rast cien nehnuteľností. S príchodom leta je však možné očakávať útlm v tejto oblasti, keď si časť ľudí bude chcieť oddýchnuť aj od riešenia otázok spojených s bývaním. Oživenie trhu by malo prísť opäť na jeseň, pokles úročenia hypoték by však mal po zvyšok roka pokračovať len pomalým tempom, zhodli sa odborníci.

Na Slovensku si kúpu bývania ľudia plánujú tradične na jar alebo na jeseň, poukázal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. „To znamená, že najsilnejšími mesiacmi pri záujme o hypotéky sú mesiace marec až jún a september až november. Zvyšné zimné mesiace a takisto aj júl a august sú tradične slabšie, keďže ľudia chodia na dovolenky a snažia sa oddýchnuť si od bežných starostí, ku ktorým bezpochyby patrí riešenie hypotéky a hľadanie vhodného bývania,“ vysvetlil.

Predpokladá, že ani aktuálne leto sa nebude vymykať z tohto trendu a objem poskytnutých hypoték v porovnaní s jarnými mesiacmi klesne. Nevylúčil však, že pokles bude miernejší ako po iné roky. Dôvodom je rýchly rast cien bytov a domov, ktorý v poslednom období presahuje desať percent.

„Počas leta možno očakávať mierne utlmenie záujmu o hypotéky, čo súvisí najmä so sezónnosťou a dovolenkovým obdobím. Banky zatiaľ výraznejšie neznižujú úrokové sadzby, preto je motivácia klientov zobrať si úver nižšia,“ zhodnotil obchodný riaditeľ spoločnosti Simplea Ladislav Ďurana.

V druhej polovici roka by sa však mohol rast hypotekárneho trhu opäť obnoviť. K oživeniu by mohli prispieť kampaňové ponuky bánk a snaha získať klienta cez benefity s pokračujúcim poklesom úrokových sadzieb, očakáva odborník.

„Na jeseň predpokladám opätovný rast záujmu o hypotéky po čiastočnom letnom útlme. Nemyslím si však, že mesačné objemy hypoték presiahnu úroveň 600 miliónov eur, ako sme to videli v apríli,“ avizoval Búlik. Pripomenul, že v minulosti odložené nákupy bývania realizujú ľudia už od leta minulého roka, kedy začali rásť ceny nehnuteľností a súbežne klesať úrokové sadzby. Tento efekt zvyšujúci dopyt po hypotékach tak postupne slabne.

Poukázal tiež na to, že priemerný úrok pri nových hypotékach klesá stále pomalšie. Od augusta 2024, kedy prvýkrát po dvoch rokoch začala klesať, priemerná úroková sadzba počas ďalších štyroch mesiacov klesla zo 4,52 na 4,02 percenta, čiže o pol percentuálneho bodu (p. b.). Za ďalšie štyri mesiace potom klesla už len o 0,23 bodu. „Inak povedané, v tomto roku klesá priemerná úroveň úročenia nových hypoték polovičným tempom oproti minulému roku,“ zhodnotil analytik. Spomaľovanie je podľa neho logické, keďže bankám sa postupne zužuje priestor na nižšie sadzby a zároveň ich rastúci záujem ľudí o úvery nenúti až tak bojovať s konkurenciou.

„Neočakávam žiadne výraznejšie zmeny úrokov na trhu, nanajvýš individuálne drobné úpravy bánk, ktoré potrebujú zvýšiť svoj trhový podiel a predbehnúť konkurenciu. Nedávne zníženie základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) totiž nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje cenovú politiku našich bánk,“ upozornila riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.

Finančné domy musia podľa nej pozerať na vlastnú ekonomiku aj na to, aké náklady na požičanie v danom čase majú. Aj po zvyšok roka preto očakáva úroky v podobnom rozpätí ako doteraz. „Pri top ponukách sa zrejme dostaneme k hranici troch percent. Vo všeobecnosti sa skôr prikláňam k odhadu, že dôjde k stabilizácii úrokov medzi 3 až 3,5 percenta na dlhšiu dobu,“ doplnila Šablová.

Banky tiež berú do úvahy úročenie slovenských štátnych dlhopisov, pričom sa snažia medzi ním a úrovňou hypotekárnych sadzieb udržiavať odstup vo výške jedného percentuálneho bodu, priblížil Búlik. To by v súčasnosti znamenalo úročenie hypoték okolo 3,5 percenta, prípadne mierne nižšie.

„Kým úročenie slovenských štátnych dlhopisov ďalej výraznejšie neklesne – a tomu nič nenasvedčuje – banky majú obmedzený priestor pri ďalšom znižovaní sadzieb. Napriek tomu je tu možnosť, že najnižší úrok pri 3-ročnej fixácii klesne do konca roka k úrovni troch percent či prípadne tesne pod trojpercentnú hranicu pri marketingových akciách,“ doplnil analytik.

Ako konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v júnovom komentári, počas prvých štyroch mesiacov tohto roka naďalej zrýchľoval rast hypoték a jeho medziročné tempo vzrástlo zo štyri na 4,5 percenta. Prejavilo sa to najmä ďalším zvyšovaním priemernej výšky novoposkytovaných hypoték. Tento vývoj podľa centrálnej banky do veľkej miery zodpovedá vývoju cien nehnuteľností.

Oživenie na trhu hypoték je spojené s pokračujúcim poklesom úrokových sadzieb. „Tie síce v priebehu prvých štyroch mesiacov roka 2025 klesli len mierne, zo 4,1 percenta na 3,9 percenta, bolo to však v súlade s vývojom trhových sadzieb. Na prelome rokov 2024/2025 sa navyše refixoval na vyššiu úrokovú sadzbu zvýšený počet hypoték a niektoré banky mohli odložiť ďalšie znižovanie sadzieb až po uplynutí tejto refinančnej vlny,“ zhodnotila NBS.