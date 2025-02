Dlhopisy pre bežných občanov, ktoré začne štát predávať začiatkom marca, sú vhodnou investíciou pre konzervatívnych sporiteľov na kratšiu dobu. Ich výnos je totiž vyšší ako pri termínovaných vkladoch v bankách, sú oslobodené od daní aj poplatkov a riziko je pri nich minimálne. Pre ľudí, ktorí sú ochotní investovať dlhodobejšie a s vyšším rizikom, existujú výnosnejšie alternatívy.

„Tento produkt môže byť atraktívnou voľbou pre konzervatívnych investorov, ktorí hľadajú stabilnú a predvídateľnú investíciu. Riziko, že by štát v dohľadnej dobe nedokázal splácať svoje záväzky, je pomerne nízke. Ak má niekto voľné finančné prostriedky na bežnom účte alebo ich ukladá do termínovaných vkladov, môže zvážiť ich presun do štátneho dlhopisu. Jeho výhodou je aj daňové a odvodové oslobodenie, ktoré zvyšuje čistý výnos pre investora,“ priblížil investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.

Slováci sú pri narábaní so svojimi úsporami konzervatívni a veľkú väčšinu peňazí majú odloženú v bankách, typicky na bežných účtoch, kde úspory nič nezarábajú, upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. „Z tohto hľadiska je investícia do štátneho dlhopisu rozhodne dobrým rozhodnutím. Ľuďom, ktorí majú úspory dlhodobo uložené v banke na bežnom účte a nehýbu s nimi, teda odporúčam časť z nich využiť na kúpu dlhopisu. Riziko je prakticky nulové, výnos sa nezdaňuje a tiež nevstupuje do daňového priznania,“ zhodnotil odborník.

Štátny dlhopis je podľa neho vhodnou alternatívou aj v porovnaní s úsporami uloženými na termínovaných vkladoch. Vyčíslil, že najlepšie 3-ročné termínované vklady sú v súčasnosti úročené 2,7 percenta a výnosy z nich sú zdanené 19 percentnou zrážkovou daňou. V porovnaní s tým štátny dlhopis je úročený vyššie a vyplatené úroky navyše nebudú zdanené. „Tým pádom výnos reálne zodpovedá 3,7 percenta pri dvojročnej a zhruba štyri percentá pri štvorročnej splatnosti v porovnaní s inými bankovými produktmi,“ doplnil Búlik.

Neexistuje veľa podobne nízko rizikových investícií s výnosom troch percent ročne ako v prípade dvojročného štátneho dlhopisu, podčiarkol analytik finančnej skupiny Simplea Peter Horčiak. Jedinou alternatívou sú podľa neho konzervatívne dlhopisové ETF fondy, ktoré môžu dosiahnuť podobný výnos, majú dennú likviditu, nie sú obmedzené na upisovanie len v marci a na dva alebo štyri roky. „Pri dlhších dlhopisoch je 4-ročný horizont už skôr obmedzením, pretože počas tohto obdobia sa dá investovať zaujímavejšie pomocou zmiešaných stratégií dlhopisov a akciových fondov,“ konštatoval odborník.

Kto môže nechať svoje úspory pracovať dlhšie, ideálne desať a viac rokov, môže peniaze zhodnotiť pravidelným investovaním na finančných trhoch, poukázal Búlik. „Kto pravidelne investuje do akciových ETF a podielových fondov, môže získať zhodnotenie na úrovni sedem až desať percent. To je výrazne vyšší výnos v porovnaní so štátnym dlhopisom. Kľúčové je však investovať dlhodobo a pravidelne, aby sa znižovalo riziko dopadu výkyvov na trhoch na investované financie,“ vysvetlil analytik. Ak niekomu investície do akciových fondov prídu ako rizikové, môže investovať aj do ETF dlhopisových fondov, ktoré aktuálne dosahujú v priemere výnos medzi štyrmi a piatimi percentami, zároveň sú zaťažené nízkymi poplatkami a po jednom roku sú ich výnosy oslobodené od daní.

Ministerstvo financií SR a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) postupne predstavili viaceré informácie o projekte štátnych dlhopisov pre občanov, ktoré sa začnú predávať 3. marca cez pobočkovú sieť piatich bánk na Slovensku. Ide o dva dlhopisy Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie bude tri percentá za dvojročný a 3,3 percenta za štvorročný dlhopis, pričom pôjde o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Predpokladaný objem emisie stanovili na dvakrát 200 miliónov eur, s možnosťou navýšenia o dodatočných 100 miliónov eur. Minimálna hodnota dlhopisu bude 1 000 eur, časovo je možnosť prvého nákupu ohraničená na marec. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.