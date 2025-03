Záujem o nájomné bývanie v posledných dvoch rokoch výrazne rastie, čo umocňujú aj vysoké ceny nehnuteľností či stále relatívne vysoké úrokové sadzby. So zvyšujúcim sa dopytom rastú aj ceny prenájmov, v niektorých prípadoch sú už porovnateľné so splátkou hypotéky. Zhodli sa na tom odborníci na reality, podľa ktorých ten, kto má zdroje na kúpu vlastného bývania, by nemal s kúpou váhať.

„Ak si niekto kupuje nehnuteľnosť na dlhodobé bývanie, a zároveň spĺňa podmienky na získanie úveru, kúpa bytu sa mu oplatí. Hoci úrokové sadzby sú stále relatívne vysoké, mesačné splátky hypotéky sú už v mnohých prípadoch porovnateľné alebo nižšie ako výška nájomného a kupujúci spláca vlastnú nehnuteľnosť,“ uviedol to PR manažér portálu Nehnuteľnosti.sk Filip Domovec.

Doplnil, že rozhodujúcim faktorom pri kúpe nehnuteľnosti je vlastný kapitál. Kupujúci totiž musí mať k dispozícii minimálne 20 percent z ceny nehnuteľnosti, aby mu banka poskytla úver. „Ak niekto túto sumu nemá alebo nechce viazať financie do nehnuteľnosti, nájom ostáva flexibilnejšou alternatívou,“ dodal Domovec.

Podľa analytika Realitnej únie SR Vladimíra Kubrického je pre tých, ktorí majú vlastné zdroje a vedia získať hypotéku, kúpa bytu lepšia voľba ako nájom.

„Ľudí, ktorí sa snažia udržať si flexibilitu a nechcú sa viazať kúpou bytu na jedno miesto, pribúda. Stále ich je však menej ako ľudí, ktorí preferujú vlastné bývanie. Hypotéku si vezmú aj vtedy, ak ich úverová splátka vyjde viac ako nájom. Kúpou nehnuteľnosti si totiž budujú vlastný majetok. Splácajú totiž nielen úroky, ale aj samotnú nehnuteľnosť. K rozhodnutiu kúpiť byt dnes ľudí motivujú aj rastúce ceny na realitnom trhu. Zdražovanie, ktoré sa začalo minulý rok, pokračuje. Kto do rozbehnutého vlaku nenaskočí teraz, ľahko zamrzne na dlhší čas v nájme,“ zhodnotil analytik.

Pri porovnaní výšky splátky hypotéky s cenou nájmu podľa Kubrického záleží na type bytu a lokalite. Vypočítal, že v bratislavskej Petržalke stojí mesačná splátka staršieho dvojizbového bytu 753 eur a nájom 714 eur. Pri staršom trojizbovom byte v rovnakej lokalite sa splátka vyšplhala na 858 eur a nájom na 828 eur. Analytik pri výpočte splátky hypotéky počítal so splatnosťou 30 rokov a úrokovou sadzbou 3,8 percenta p. a., dlžník si berie úver vo výške 80 percent hodnoty nehnuteľnosti.

Realitní odborníci sa zhodli, že ceny prenájmov v rámci krajských miest Slovenska sú aktuálne najvyššie v Bratislave a Košiciach. Ceny prenájmov dvojciferným tempom rástli okrem spomínaných dvoch miest aj v Žiline a Trnave. Zároveň v týchto mestách sú aj najdrahšie byty. „Tým sa zvyšuje dopyt po nájmoch a ich ceny,“ skonštatoval Kubrický.

Aktuálne vo vlastnej nehnuteľnosti na Slovensku žije takmer 94 percent obyvateľov. V najbližších piatich rokoch si vlastnú nehnuteľnosť plánuje kúpiť 23 percent Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Ipsos, na základe ktorého analytička Wood & Company Eva Sadovská analyzovala, kde bude v najbližších rokoch najväčší dopyt po novom bývaní. Najväčší záujem o nové bývanie majú mladí ľudia z Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Pri kúpe bytu či domu u nich rozhoduje najmä cena a lokalita.