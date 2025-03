Cena zemného plynu pre európsky trh je aktuálne o tretinu vyššia ako vlani a od novembra sa pohybuje nad úrovňou 40 eur za megawatthodinu (MWh). Začiatkom apríla minulého roka bola cena o minimálne desať eur/MWh nižšia, čo sa prejaví aj na regulovanej cene plynu pre zraniteľných odberateľov v budúcom roku. Odborníci vyššie ceny pripisujú zastaveniu tranzitu plynu cez Ukrajinu, ale aj špekulatívnym nákupom obchodníkov a povinnosti naplniť do 1. novembra zásobníky na 90 percent kapacity.

„Európske nariadenie o povinnosti naplniť zásobníky k 1. novembru na 90 percent znamená, že fyzickí obchodníci tak musia urobiť bez ohľadu na cenu. To zaručuje dopyt po letných produktoch plynu a na túto istotu vsadili špekulanti, keď nakupovali práve letné produkty, ktoré bývajú inak lacnejšie,“ uviedol analytik JPX Ján Pišta. Dodal, že na trhu tak okrem iného vznikla anomália, keď letné ceny plynu sú vyššie ako tie aktuálne. „Ak by sa podarilo urobiť tieto skladovacie ciele pružnejšími, respektíve nezáväznými, poslalo by to ceny prudšie nadol,“ upozornil analytik.

Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský vidí riziká na trhu s plynom najmä na strane ponuky pre zastavenie dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Možným rizikovým faktorom sú podľa neho aj úvahy o zákaze dovozu ruského skvapalneného plynu (LNG). Pokiaľ by k tomu došlo, išlo by o celkový výpadok približne 35 miliárd kubických metrov, a to by mohlo mať negatívny vplyv na európsky trh v čase nutnosti plnenia zásobníkov.

„Z nášho pohľadu platí, že obnovenie dodávok zemného plynu cez Ukrajinu významne upokojí situáciu na veľmi volatilnom trhu a zníži ceny k vlaňajším úrovniam,“ zdôraznil Kvasňovský. Pokiaľ Európa ostane do veľkej miery závislá od dovozu LNG, a teda na globálnom trhu, musíme podľa neho rátať s vyššími cenovými úrovňami aj do budúcnosti.

Či a kedy by sa mohol obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu, je však otázne. Okrem toho, že náš východný sused zatiaľ nezmenil postoj, ktorým tranzit plynu v závere minulého roka vylúčil, je poškodená aj odovzdávacia plynová stanica v ruskej Sudži.

Hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta priblížil, že spoločnosť nemá informácie o tom, čo presne sa stalo v Sudži. Podnik podľa neho pokračuje v príprave založenia dcérskej spoločnosti na Ukrajine, ktorej predmetom podnikania bude obchod s plynom. Na Ukrajine si bude táto spoločnosť objednávať prepravnú kapacitu od ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej siete ako obchodník s plynom. „To znamená, že ak bude vôľa obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu, chceme byť pripravení zohrať dôležitú úlohu. Napriek komplikovanej situácii v Sudži plyn je možné previezť cez ukrajinské územie z viacerých smerov,“ upozornil hovorca.

Šebesta aj Pišta sa zhodli, že poškodenie stanice nemalo na ceny plynu takmer žiaden vplyv. I keď sa ceny v prvých hodinách po incidente zvýšili, počas dňa všetky zisky zmazali a nakoniec klesli. Obchodníkom podľa analytika došlo, že plyn už tadiaľ netečie žiaden od začiatku roku, takže nedošlo k žiadnemu výpadku, a tak to na bilanciu dodávok nemalo žiaden vplyv.

Odborníci síce vidia aj možné riziká do budúcnosti, no skôr sa prikláňajú k možnosti, že ceny plynu budú postupne klesať. Pomôcť by mohli najmä mierové rokovania Ukrajiny a Ruska, čo by okrem možných potrubných dodávok mohlo po odvolaní niektorých sankcií priniesť prílev väčšieho množstva ruského LNG na trh. Zníženie cien by mal priniesť aj návrh na odloženie povinnosti naplnenia zásobníkov o jeden mesiac, zníženie percenta povinného naplnenia či to, aby mal tento predpis iba odporúčací charakter.