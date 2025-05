Rast ekonomiky v regióne strednej a východnej Európy (CEE) by mal v roku 2025 dosiahnuť úroveň 2,4 percenta a v roku 2026 zrýchliť na tri percentá. V strednej a východnej Európe by v tomto roku inflácia mala dosiahnuť úroveň 4,8 percenta a v roku 2026 by mala spomaliť na 3,7 percenta. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Allianz Trade.

Hoci samotný dopyt z USA tvorí menej než 1,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) regiónu, negatívny vplyv sa prejavuje cez prepojené dodávateľské reťazce, najmä tie, ktoré sú naviazané na Nemecko. Na druhej strane, prípadné uzavretie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom by mohlo priniesť pozitívny impulz pre celý región.

„Hospodárstvo regiónu sa postupne zotavuje, a to najmä vďaka silnému domácemu dopytu a podpore zo strany jednotlivých štátov. Oživenie však môžu zabrzdiť odvetvovo zamerané a recipročné clá zo strany USA, najmä v automobilovom priemysle,“ priblížil Peter Mucina, riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku.

Zatiaľ čo v eurozóne inflácia postupne klesá a dosiahne úroveň 1,9 percenta, v USA opäť narastá a v lete by mohla kulminovať na 4,3 percenta. Dôvodom je premietnutie vysokých ciel do cien pre spotrebiteľov. FED tak pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené až do októbra a následne ich začne pomaly znižovať.

V eurozóne sa očakáva, že ECB zníži sadzby až na 1,5 percenta do konca roka, pričom menová politika zostane vzhľadom na oslabený rast uvoľnená. V regióne CEE však inflácia ostane nad cieľovými hodnotami centrálnych bánk, najmä v dôsledku fiškálnych stimulov a rastu miezd.

„V strednej a východnej Európe očakávame v tomto roku nárast inflácie na úroveň 4,8 percenta. Rok 2026 by mal podľa našich analýz priniesť spomalenie inflácie na 3,7 percenta, čím by sme sa dostali približne na úroveň v roku 2024,“ zdôraznil Mucina.

Globálna neistota spôsobená colnými opatreniami a zmenami politík ovplyvní aj podnikateľské prostredie. Firmy reagujú predzásobovaním, presunom výroby z Číny a úpravou cien. Investičná aktivita však najmä mimo USA klesá. Podľa Allianz Trade sa počet firemných bankrotov v roku 2025 zvýši o sedem percent, v USA až o 16 percent.

„V Európe bude nárast platobnej neschopnosti miernejší, no podnikatelia by mali byť opatrní. Pôvodné prognózy hovorili o trojpercentnom náraste firemných insolvencií v roku 2025. Upravená predpoveď však počíta už s nárastom piatich percent. Najzasiahnutejšie budú odvetvia automobilového priemyslu, textilu, maloobchodu a poľnohospodárstva,“ dodal Mucina.

