Oživenie hypotekárneho trhu z druhej polovice minulého roka by malo pokračovať aj v tomto roku. Úročenie hypoték bude závisieť od viacerých faktorov, môže sa postupne znížiť k 3 percentám, vylúčená však nie je ani stagnácia úrokov v najbližšom období. Aktuálnu situáciu na trhu zhodnotili pre TASR odborníci na hypotéky.

"Na hypotekárnom trhu vidíme od septembra minulého roka jasné oživenie. V auguste 2024 po približne dvoch rokoch začalo úročenie hypoték opäť klesať, k tomu sa pridala pomerne dobrá finančná situácia rodín aj v dôsledku štedrého daňového bonusu a najmä v novembri trh výrazne rozhýbal nákup novostavieb, keď sa mnoho ľudí snažilo vyhnúť vyššej DPH od januára tohto roku tým, že si bývanie kúpili ešte s nižšou daňou v roku 2024," priblížil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Očakáva, že v úvode tohto roka záujem o hypotéky v porovnaní so záverom vlaňajška dočasne mierne klesne. Nehnuteľnosti sa totiž začínajú vo väčšom nakupovať tradične až na prelome februára a marca, okrem toho časť dopytu banky zobchodovali už v novembri a decembri. „Navyše od úvodu januára nefunguje poriadne kataster a poskytovanie hypoték sa výrazne skomplikovalo. Toto všetko pravdepodobne prispeje k výraznejšiemu poklesu poskytnutých nových hypoték v januári a možno aj vo februári voči dlhodobému priemeru," avizoval analytik. Neskôr v priebehu roka však bude podľa neho záujem o hypotéky postupne rásť, aj keď ho môžu tlmiť nižšie príjmy kvôli konsolidačným opatreniam a všeobecná neistota z vývoja ekonomiky.

„Slováci začali byť aktívnejší aj v reakcii na vývoj cien nehnuteľností, ktoré opäť vykazujú rastúci trend. V tomto roku bude situáciu na trhu ovplyvňovať viacero ekonomických faktorov, ktorých dopady sú zatiaľ nejasné, no napriek tomu očakávam, že dopyt po hypotékach porastie rýchlejším tempom," predpokladá riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová. Podľa aktuálnych štatistík Národnej banky Slovenska vzrástli ponukové ceny bývania v poslednom štvrťroku 2024 o 3 percenta oproti predošlému kvartálu a o 6,7 percenta medziročne.

Od júna 2024 zaznamenávame postupný pokles úročenia hypoték, za ktorým je znižovanie sadzieb Európskej centrálnej banky. Pokles základnej sadzby ECB bude pritom pokračovať aj v roku 2025, poukázala odborná garantka pre sektor úverov Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. „Aktuálne sa hýbu sadzby pre úvery s 5-ročnou fixáciou na hranici pod 4 percenta, úvery s 3-ročnou fixáciou začínajú od 3,5 percenta. Podľa mojich odhadov by sa mohli sadzby koncom roku hýbať okolo 3 percent," vyčíslila.

„Predpokladám, že komerčné úrokové sadzby v bankách by mohli v priebehu tohto roka klesnúť k hranici 3 percent. Zároveň sa dá očakávať, že konkurenčný boj medzi finančnými domami o klientov ešte zosilnie," odhaduje Šablová. Zároveň však upozornila, že z pohľadu klienta je dôležité nezameriavať sa len na propagovaný úrok. Ten totiž nie je jediným faktorom, ktorý určuje výhodnosť hypotéky a je potrebné zvážiť aj ďalšie podmienky úveru, na ktoré klienti často zabúdajú.

Aj keď pokračovanie v znižovaní sadzieb ECB by mohlo naznačovať, že aj úročenie hypoték na Slovensku bude ďalej klesať, takýto vývoj nie je podľa Búlika vôbec istý. Banky totiž musia pri hypotékach brať do úvahy aj úročenie štátnych dlhopisov, ktoré len od decembra do januára narástlo o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.). „Pre banky ide pri dlhopisoch aj hypotékach o rovnaké financovanie dlhu, a preto sa snažia medzi oboma produktami udržiavať úrokový rozdiel na základe odlišnej rizikovosti vo výške približne 1 p. b. Jesenným znižovaním sadzieb sa však jasne dostali pod túto hranicu, a preto je možné, že sa tempo poklesu úročenia hypoték zmierni či zastaví. Dokonca nie je v nasledujúcich mesiacoch vylúčený ani rast úročenia hypoték, najmä ak by úrok pri štátnych dlhopisoch ďalej rástol," doplnil analytik.

Klientom, ktorí si vybavujú hypotéku v banke, naďalej komplikujú situáciu problémy s katastrom nehnuteľností, ktorého systémy sa na začiatku roka stali terčom hackerského útoku, pripomenula Šablová. „Keďže centrálny elektronický systém stále nefunguje, ľudia sú nútení zabezpečovať podklady pre banky osobne na miestne príslušnom katastrálnom úrade. Niektoré banky už zaviedli, že nielen k čerpaniu, ale už aj k schváleniu hypotéky je potrebné doručiť originál listu vlastníctva s kolkom," priblížila. Na niektorých katastrálnych úradoch sa tak vytvárajú dlhé rady a čaká sa aj niekoľko hodín.

Keďže mnohí spotrebitelia si stále zvykajú na fluktuáciu úrokových sadzieb, podľa Paškovej sa môže v budúcnosti zvýšiť dopyt po flexibilných hypotékach s možnosťou úpravy splátok alebo prispôsobenia sadzby podľa aktuálnych trhových podmienok. S rastúcim dôrazom na udržateľnosť tiež očakáva, že bude rásť dopyt po energeticky efektívnych nehnuteľnostiach, ako sú pasívne domy alebo byty s nízkou spotrebou energie. „Tento trend môže ovplyvniť aj ponuku hypotekárnych produktov, pričom banky môžu ponúkať výhodnejšie úrokové sadzby pre tých, ktorí si kupujú ekologickejšie nehnuteľnosti, alebo renovujú staršie domy s cieľom zlepšiť ich energetickú efektívnosť," dodala odborníčka.