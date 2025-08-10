V americkej ekonomike výrazne spomaľuje rast počtu pracovných miest a rastie nezamestnanosť. Pre nezamestnaných obyvateľov USA je čoraz ťažšie nájsť si prácu a rast miezd sa do značnej miery zastavil. Ide tak pravdepodobne o signály hroziacej stagflácie, ktorá nie je výsledkom úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (FED), ale colnej politiky Trumpovej administratívy. Skonštatoval to analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„September sa podľa posledných dát a vyjadrení guvernéra FED javí ako mesiac na prvé uvoľnenie menovej politiky v USA v tomto roku, keď by mohlo dôjsť k zníženiu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. FED správne odhadol, keď s uvoľňovaním čakal, no rast pracovných miest sa spomaľuje závratným tempom, a to mieša karty,“ uviedol analytik. V každom prípade ide podľa neho o zložitú situáciu pre americkú ekonomiku, keď sa stretáva viacero faktorov. Konkrétne je to spomaľujúci trh práce a stále prítomná inflácia.
Analytik vysvetlil, že USA minulý piatok (1. 8.) zažili najhorší týždeň od mája tohto roka. Globálne akcie klesli šiesty deň po sebe, čo je najdlhšia séria od septembra 2023. Dôvodom bola kombinácia obchodného vývoja, slabých ekonomických údajov a obáv o nezávislosť federálnych organizácií od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Dosah aktuálnej situácie na americké akciové trhy však môže byť podľa Bajzíka obmedzený. Priblížil, že trh už tento rok zaznamenal silné zisky bez akéhokoľvek zníženia sadzieb, takže jeho vplyv nemusí byť taký výrazný. Fiškálna dominancia zatiaľ prevláda nad ostatnými ekonomickými premennými, hoci menová politika môže mať v nasledujúcich týždňoch väčší vplyv.
„Trhy sa prispôsobujú myšlienke, že sadzby by mohli zostať vysoké dlhšie a že FED sa bude naďalej spoliehať na dáta, kým nebude mať jasnejšiu predstavu o tom, ako clá ovplyvnia infláciu. V dôsledku toho sa investori opäť zameriavajú na fundamentálne ukazovatele trhu, konkrétne na zdravie amerických spoločností, čo bude ďalší bod diskusie,“ dodal analytik.