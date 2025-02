Neistota ohľadom budúceho vývoja inflácie je v súčasnosti značná, pričom kľúčovým možným vplyvom je vyostrenie obchodných vojen v globálnej ekonomike. Plánované zvýšené clá na dovozy do USA vedú k posilneniu amerického dolára, čo má za následok zdraženie tovarov importovaných do eurozóny aj iných regiónov. Obavy z obchodnej vojny však majú na infláciu v eurozóne zatiaľ iba malý vplyv, konštatovali v aktuálnom komentári analytici Národnej banky Slovenska.

„Celkovo sa euro voči menám našich obchodných partnerov od septembra minulého roka oslabilo približne o 2,5 percenta. V priemere by sa takéto oslabenie podľa odhadov Európskej centrálnej banky mohlo premietnuť do zvýšenia inflácie o približne 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) v priebehu roka," vyčíslili analytici. Súčasný kurzový vývoj by mal zdražiť hlavne dovozy kontrahované v amerických dolároch. Týka sa to predovšetkým cien palív, ktoré pomerne rýchlo reagujú na zmeny svetových cien ropy a oslabenie eura voči doláru zvyšuje ich cenu na domácom trhu.

Stupňovanie colnej a obchodnej vojny by mohlo podľa analytikov narušiť fungovanie vzájomného obchodu medzi USA a Európskou úniou. Vyššie clá a silnejší dolár znamenajú, že Európa bude strácať konkurencieschopnosť na americkom trhu. Bude tak exportovať menej, hospodársky rast sa spomalí a inflačné tlaky v niektorých sektoroch, predovšetkým pri tovaroch, môžu aj poľaviť.

„Ak by sa však situácia v obchodných vzťahoch vyhrocovala a prerástla by do colnej vojny, mohlo by to viesť k vážnejším poruchám fungovania obchodu a narušeniu dodávateľských reťazcov. Následne by to mohlo vyvolať negatívny dopad na ekonomickú aktivitu a rast cien," vysvetlili analytici.

Pripomenuli, že EÚ zaznamenávala v uplynulých rokoch voči USA obchodné prebytky, ktoré však neboli výrazné. Napríklad v roku 2023 dosiahla prebytok v obchode s tovarmi voči Spojeným štátom na úrovni približne 150 miliárd eur, naopak v službách zaznamenala schodok vyše 100 miliárd eur.

„Celkovo tak Európa zaznamenávala v minulých rokoch isté prebytky, ktoré vyjadrujú záujem investorov o kapitálové toky z EÚ do USA. Z tohto pohľadu teda tento stav signalizuje dobrú výkonnosť americkej ekonomiky, keďže investovanie do USA poskytuje dobrý výnos, a je podľa väčšinového názoru ekonómov vzájomne prospešný," doplnili analytici NBS.