Američanka Amy Popeová bola na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí zvolená za prvú ženu, ktorá povedie Agentúru OSN pre migráciu. V hlasovaní porazila súčasného generálneho riaditeľa Antónia Vitorina.

Popeová zastávala dosiaľ pozíciu zástupkyne riaditeľa tejto agentúry. Do funkcie šéfky Agentúry OSN pre migráciu so sídlom v Ženeve nastúpi 1. októbra na obdobie piatich rokov.

"Členské krajiny zvolili Amy E. Popeovú za svoju budúcu generálnu riaditeľku počas šiesteho mimoriadneho zasadnutia výboru agentúry," uviedla organizácia na sociálnej sieti Twitter. Vystrieda tak doterajšieho šéfa Antónia Vitorina, ktorý bol v rokoch 1995-1997 ministrom obrany Portugalska.

