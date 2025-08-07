Veľkoobchodné zásoby v Spojených štátoch sa v júni vrátili k rastu, tempo ale nesplnilo očakávania.
Americké zásoby sa zvýšili o 0,1 percenta po tom, čo v máji klesli o 0,3 percenta. Ekonómovia ale v júni očakávali 0,2-percentý rast.
Pod slabší výsledok sa rovnakou mierou podpísali zásoby tovarov dlhodobej aj krátkodobej spotreby, ktoré obe vzrástli o 0,1 percenta.
Ministerstvo obchodu zároveň uviedlo, že o 0,3 percenta stúpli aj tržby veľkoobchodníkov, k čomu prispeli najmä tržby z predaja produktov dlhodobej spotreby.