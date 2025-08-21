Americké ministerstvo spravodlivosti plánuje vyšetrovať členku Rady guvernérov centrálnej banky (Fed) Lisu Cookovú, vyplýva z listu, ktorý rezort zaslal šéfovi Fedu Jeromovi Powellovi, vyzývajúc ho, aby Cookovú odvolal. S výzvou na odstúpenie pôvodne prišli americký prezident Donald Trump a šéf Federálnej agentúry pre financovanie bývania Bill Pulte.
Vysokopostavený úradník ministerstva Ed Martin v liste napísal, že prípad Cookovej si „vyžaduje ďalšie prešetrenie“. „Nabádam vás, aby ste Cookovú odvolali. Urobte to ešte dnes, kým nebude príliš neskoro! Koniec koncov, žiadny Američan nepovažuje za vhodné, aby zastávala svoju funkciu, keď nad ňou visí mrak podozrení,“ dodal.