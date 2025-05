Americký prezident Donald Trump neodvolá Jeroma Powella z funkcie predsedu centrálnej banky (Fed) pred koncom jeho funkčného obdobia v máji 2026. Povedal to v rozhovore vysielanom v nedeľu na televízii NBC News, kde zároveň zopakoval výzvu, aby Fed urýchlene znížil úrokové sadzby.

„No, mal by ich znížiť. A v určitom momente to urobí. Radšej by ich neznižoval, pretože ma nemusí. Viete, on ma jednoducho nemá rád, pretože si myslím, že je úplne skostnatený,“ povedal Trump podľa agentúry Reuters v rozhovore, ktorý bol natočený v piatok na Floride.

Na otázku, či by Powella odvolal pred koncom jeho predsedníckeho mandátu v roku 2026, reagoval šéf Bieleho domu odmietavo: „Nie, nie, nie, nie. To by bolo absolútne... prečo by som to robil? Rovnako budem mať čoskoro možnosť toho človeka nahradiť.“

Trump prvýkrát možný zámer odvolať Powella poprel 22. apríla v rozhovore s novinármi v Oválnej pracovni. „Nemám v úmysle ho vyhodiť,“ povedal vtedy podľa agentúry Reuters prezident a dodal: „Chcel by som, aby bol trochu aktívnejší, pokiaľ ide o jeho víziu znižovania úrokových sadzieb.“

Trump predtým Powella kritizoval v krátkom slede niekoľkokrát za to, že Fed zatiaľ neprikročil k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Server CNBC napísal, že Trumpove útoky vyvolávajú otázky ohľadom nezávislosti centrálnej banky. Prezidentov ekonomický poradca Kevin Hassett následne uviedol, že Biely dom skúma, za akých okolností by Trump mohol Powella odvolať. Tieto výroky rozkolísali trhy a americké akcie sa prudko prepadli.

Zmiernenie napätia naopak následne trhy okamžite upokojilo. „Ukazuje to, že okolo tohto prezidenta existujú určité bezpečnostné prvky,“ povedal denníku Financial Times výkonný riaditeľ správcu fondov SLC Management Dec Mullarkey s tým, že by za zmenou kurzu mohol byť vplyv ministra financií Scotta Bessenta. „Je zrejmé, že ďalší ľudia s Trumpom hovorili a vysvetlili mu, že Powellovo odvolanie by spôsobilo obrovské kolísanie trhov. Bessent uznáva, že treba zachovať integritu trhov,“ uviedol Mullarkey.