Najmenej dve lode s ruskou ropou, ktoré smerovali do indických rafinérií, sa po zavedení nových amerických sankcií odklonili z trasy do iných destinácií.

Americké ministerstvo financií tento týždeň uvalilo sankcie na viac ako 115 osôb, subjektov a lodí prepojených s Iránom, z ktorých niektoré prepravujú ruskú ropu.

Šéf Bieleho domu Donald Trump vyzval krajiny, aby zastavili nákup ropy z Ruska, a pohrozil Moskve stopercentnými clami, ak nebude súhlasiť s mierovou dohodou s Ukrajinou.

Tri lode (Aframax Tagor, Guanyin a Suezmax Tassos) mali v auguste dodať ruskú ropu do indických prístavov, pričom na všetky sa vzťahujú americké sankcie.

Tagor po novom smeruje do prístavu Ta-lien v Číne, zatiaľ čo Tassos sa odklonil do Port Saidu v Egypte. Guanyin zostáva na ceste do západoindického prístavu Sikka, ktorý využívajú spoločnosti Reliance Industries a Bharat Petroleum.

Prísnejšie západné sankcie, zamerané na zníženie ruských príjmov z ropy, čoraz viac zasahujú dodávky pre Indiu, ktorá nakupuje vyše tretinu komodity z Ruska.