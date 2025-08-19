Administratíva prezidenta Donalda Trumpa čoraz intenzívnejšie vstupuje do riadenia amerických priemyselných gigantov. Štát si už zabezpečil podiel z príjmov Nvidie výmenou za licencie na export do Číny, mieša sa do manažmentu firiem Eli Lilly a Coca-Cola; v Bielom dome zostavili zoznam „priateľských“ a „nepriateľských“ podnikov. Minister financií Scott Bessent dokonca vyhlásil, že Japonci, Európania a Kórejci budú investovať do spoločností a odvetví, ktoré im prezident určí.
Najnovšie D. Trump zvažuje kúpu podielu v spoločnosti Intel, jednom z najväčších výrobcov mikročipov. Rokuje sa o kúpe 10 percent. Podľa zdrojov Bloombergu by investícia pomohla podporiť výstavbu plánovaného výrobného areálu v štáte Ohio. Intel kedysi sľuboval, že pôjde o najväčší závod na výrobu čipov na svete, projekt sa však opakovane odkladal.
Prípadná dohoda s vládou USA by vraj zlepšila finančnú situáciu spoločnosti, ktorá v posledných mesiacoch výrazne škrtá náklady a znižuje stavy zamestnancov.
„Všetci sme kapitalisti, nechceme, aby vláda vlastnila súkromné podniky, ale tu ide o národnú bezpečnosť,“ povedal analytik Gil Luria z D.A. Davidson pre CNBC. Podľa neho Intel dlhodobo premárnil príležitosti a bez aktívneho zapojenia štátu by sa krajina musela ďalej spoliehať na výrobcov ako Samsung alebo Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Administratíva D. Trumpa tiež už zariadila, že:
Nvidia a AMD (technológie, polovodiče) – odvádzajú vláde 15 percent zo svojich príjmov z Číny výmenou za povolenie exportu na tento trh.
Coca-Cola (potraviny a nápoje) – na prezidentov podnet nahradila v nápojoch kukuričný sirup trstinovým cukrom.
Eli Lilly (farmácia) – zvýšil cenu injekcie na chudnutie po Trumpovej kritike, že v Londýne je lacnejšia.
United States Steel (oceliarsky priemysel) – administratíva získala tzv. zlatú akciu v rámci dohody o predaji spoločnosti japonskému konkurentovi.
MP Materials Corp. (ťažba a suroviny, vzácne zeminy) – Pentagón získal prioritné akcie v hodnote 400 miliónov dolárov a stal sa jeho najväčším akcionárom.
Prezidentovi USA podľa jeho slov ide o to, aby bola Amerika konkurencieschopnejšia. Problémom ale je, že štátne zasahovanie do podnikania sa vždy končí zle – a v skutočnosti môže práve táto verzia kapitalizmu silnej ruky pochovať americké podnikanie, uvádza The Telegraph.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že jeho kroky majú logiku. D. Trump – podobne ako jeho predchodca Joe Biden – chce vrátiť výrobu čipov späť do krajiny a ochrániť kritické dodávateľské reťazce v jednom z najstrategickejších odvetví 21. storočia.
Existujú však dva zásadné problémy. Po prvé, keď sa štát priveľmi zapája do riadenia firiem, priority sa posúvajú. Manažment stratí zameranie a ostatní akcionári sú odsunutí na vedľajšiu koľaj. Ako príklad možno uviesť Air France, v ktorej štát pod vedením Emmanuela Macrona zvýšil podiel na 28 percent. Akcie aerolinky sú za posledných päť rokov napriek nedávnemu rastu nižšie o 25 percent, zatiaľ čo konkurent IAG, vlastník British Airways, vzrástol o 188 percent. Ťažko uveriť, že Intel pod čiastočnou kontrolou vlády dokáže v boji s plne súkromnými konkurentmi v odvetví mikroprocesorov uspieť.
Ešte závažnejšie je, že sa to nápadne podobá na model kapitalizmu silnej ruky, ktorý praktizuje Viktor Orbán v Maďarsku alebo ktorý opakovane skúšali v Južnej Amerike. Začína to dobre mienenou podporou národných šampiónov, no časom sa systém zvrhne do prepojenia veľkých peňazí a politiky. Trhy sa deformujú, monopolom sa darí a inovácie i konkurencia sú potláčané, pretože sa nehodia tým, ktorí majú vplyv na vládu.