Americké clá negatívne pocíti celý svet, celkový rozsah škôd ale bude závisieť od toho, aké vysoké nakoniec budú, ako dlho budú platiť a či povedú k nejakej dohode, uviedla prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová.

Podľa šéfky ECB tarify a eskalácia obchodných sporov veľmi často vedú k rokovacím stolom a nakoniec k zrušeniu aspoň niektorých hospodárskych bariér.

Lagardová, ktorá pricestovala do írskeho Dublinu, aby si prevzala ocenenie pomenované po bývalom šéfovi Svetovej obchodnej organizácie Petrovi Sutherlandovi, dodala, že Sutherland by sa „obracal v hrobe, keby vedel, čo sa v súčasnosti deje“. Uviedla, že si nespomína, že by v minulosti používala slovo „neistota“ tak často, ako v posledných týždňoch. V súčasnosti totiž nikto netuší, s čím Spojené štáty prídu, uviedla šéfka ECB.

Administratíva amerického prezidenta Donald Trumpa sa chystá oznámiť „recipročné clá“, ktoré zasiahnu všetky štáty uplatňujúce tarify na americké výrobky.