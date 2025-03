Clá na dovoz áut do USA môžu znížiť export nemeckých vozidiel do Spojených štátov až o takmer tretinu, poukázali výpočty poradenskej spoločnosti Deloitte.

Rozhodnutie Donalda Trumpa zaviesť importné tarify môže pre nemecký automobilový sektor predstavovať prepad vývozu na americký trh až o 29 percent, respektíve zníženie tržieb o 8,2 miliardy eur.

Podľa šéfa automobilovej divízie Deloitte Haralda Proffa vlani nemecké automobilky predali v Spojených štátoch približne 1,3 milióna vozidiel. Mnohé firmy síce majú závody aj v USA, ale presunutie veľkého objemu výroby do Spojených štátov nie je možné. Americké závody nemeckých automobiliek totiž už teraz pracujú približne na 70 percent kapacity. „Potrebovali by veľké investície do výrazného zvýšenia výrobnej kapacity,“ dodal Proff.