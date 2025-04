Americké clá zasiahnu najmä ekonomiku Spojených štátov, uviedol eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis. Odhady hovoria, že zavedenie taríf zníži hrubý domáci produkt USA o 0,8 až 1,2 percentuálneho bodu, zatiaľ čo v prípade Európskej únie pôjde iba o približne 0,2 bodu.

Americké clá oslabia kúpnu silu tamojších spotrebiteľov, znížia ich reálne mzdy a prispejú k zvýšeniu inflácie.

Ak by sa tarify stali trvalým opatrením, ich negatívny dosah na ekonomiku USA by mohol dosiahnuť 3,2 až 3,3 percentuálneho bodu. V prípade EÚ by išlo o 0,5 až 0,6 bodu. Celosvetovo by sa dosah ciel na HDP pohyboval okolo 1,2 bodu a obchodná výmena by počas troch rokov mohla klesnúť až o desať percent.

Podľa Dombrovskisa EÚ konfrontáciu nevyvolala a nemá o ňu záujem. „Navrhli sme princíp nulových ciel na oboch stranách. Ak to ale bude nutné, budeme ekonomiku brániť,“ zdôraznil. Hodnota transatlantického obchodného partnerstva dosiahla predvlani 1,6 bilióna eur.