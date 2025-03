Clá na dovoz do Spojených štátov môžu tento aj budúci rok rok znížiť globálny hospodársky rast, varoval guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Olli Rehn.

Tarify, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na Čínu, Kanadu a Mexiko a plánuje ich aj na dovoz z ďalších krajín vrátane EÚ, by mohli v rokoch 2025 a 2026 znížiť výkon svetovej ekonomiky o viac ako pol percenta, uviedol Rehn.

„Ak by sa rast svetového hospodárstva a hospodárstva eurozóny v porovnaní s prognózami spomalil, stiahlo by to infláciu smerom nadol,“ poznamenal guvernér. ECB je pripravená pokračovať v znižovaní sadzieb alebo ho v apríli pozastaviť v závislosti od aktuálnych údajov.

Šéf fínskej centrálnej banky dodal, že plánované vyššie vojenské výdavky „nevyhnutne“ nezabrzdia uvoľňovanie menovej politiky ECB.

„Bude to závisieť od celkového vplyvu výdavkov na obranu a ďalších faktorov, ktoré sa vyskytnú paralelne v rovnakom čase,“ povedal Rehn, pričom poukázal najmä na napätie v globálnom obchode.

ECB minulý týždeň šiestykrát po sebe znížila úrokovú sadzbu z vkladov, ale ďalšie znižovanie bude pravdepodobne ťažšie. Zatiaľ čo analytici tvrdia, že európsky plán na rýchle vyzbrojenie by mohol podporiť expanziu hospodárstva a podnietiť infláciu, americké clá na dovoz z EÚ pravdepodobne spomalia rast eurozóny.