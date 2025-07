Dánske predsedníctvo oceňuje doterajší prístup Európskej komisie k rokovaniam s USA vo veci colnej politiky, uviedla dánska ministerka hospodárstva Stephanie Loseová.

Kodaň podľa jej slov pozorne sleduje rokovania o poplatkoch po tom, ako americká administratíva navrhla 10-percentné zaťaženie na väčšinu tovarov dovážaných z Únie. Ministerka uviedla, že jej rezort urobil analýzy týkajúce sa vplyvu dovozných taríf na sektory dánskej ekonomiky.

„Pravdaže nás to postihne, ale nie do takej miery, aby naše hospodárstvo vážne utrpelo. Dánska ekonomika je silná a odolná, ale ak by clá boli privysoké, určite to pocíti,“ povedala. Zdôraznila, že EÚ by v spore o tarifách s USA vždy mala hľadať také riešenia situácie, aby z nich mali výhodu obe strany.

„Myslím si, že Európska komisia urobila dobrú prácu, keď stavala na dialóg a nespoľahla sa na prijímanie protiopatrení. Naďalej ju v tom plne podporujeme,“ povedala.

Zopakovala, že netreba spor eskalovať a, naopak, hľadať riešenia, ale ak sa ich nepodarí nájsť, EÚ musí mať v zálohe adekvátne protiopatrenia.