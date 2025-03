Nové americké clá vo výške 25 percent na dovoz všetkých tovarov z EÚ by podľa odhadov ekonómov z Rabobank v nasledujúcich dvoch rokoch znížili rast hrubého domáceho produktu (HDP) Holandska a pribrzdili jeho export do USA.

Ak Spojené štáty ušetria EÚ od zavádzania ciel, očakáva sa, že rast holandského HDP v roku 2025 dosiahne 1,7 percenta a v roku 2026 to bude 1,2 percenta. Ak by však Biely dom plošne zaviedol clá vo výške 25 percent, rast HDP Holandska by klesol na 1,5 percenta v tomto a na 0,7 percenta v budúcom roku. Spojené štáty americké sú totiž štvrtým najväčším exportným trhom krajiny tulipnov.

Poplatky by ovplyvnili aj infláciu, ktorá by sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu v oboch uvedených rokoch. Bez amerických ciel sú odhady inflácie na úrovni 3,6 percenta a 3,1 percenta, čo je výrazne nad dvojpercentným cieľom.

Stále platí že EÚ je najväčším trhom pre vývozy z Holandska a nové poplatky by obchodovanie s USA úplne nezastavili, spresnil ekonóm Frank van Es. Mali by ale podľa neho „významný vplyv na konkrétne sektory alebo spoločnosti.