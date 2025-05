Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič upozornil, že Spojené štáty zvažujú zavedenie taríf, ktoré by mohli zasiahnuť až 97 percent vývozu z EÚ. Upozornil na prebiehajúce vyšetrovanie dovozu dreva a ďalších šesť sektorov vrátane farmaceutík, polovodičov, kritických surovín či nákladných áut.

Ak by došlo k uvaleniu ciel vo všetkých prípadoch, dotklo by sa to obchodu v hodnote 549 miliárd eur. Prezident Donald Trump už v apríli avizoval, že Spojené štáty zvážia ďalšie kroky k ochrane národnej bezpečnosti.

„Situácia ako taká je neprijateľná a nemôžeme si dovoliť zostať nečinní,“ povedal Šefčovič pred europoslancami. Zopakoval, že Európska komisia, v mene ktorej rokuje s USA, má ambíciu nájsť a dohodnúť riešenia, ktoré by uvedenej situácii zabránili.

„Teraz potrebujeme, aby Spojené štáty ukázali svoju pripravenosť pokročiť smerom k spravodlivému a vyváženému riešeniu,“ opísal situáciu.

Okrem rokovaní sa však podľa neho EÚ pripravuje aj na súdne spory, ktorých cieľom je zachovať a posilniť svetový multilaterálny systém obchodovania založený na pravidlách. V tejto súvislosti pripomenul, že EÚ chce urýchliť rokovania o voľnom obchode s inými globálnymi obchodnými partnermi. Napríklad s krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Indiou či s členmi Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC).

„USA predstavujú 13 percent svetového obchodu. Je to veľa. Ale nesmieme zabudnúť na zvyšných 87 percent,“ povedal Šefčovič.