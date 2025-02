Avizované zavedenie 25-precentných ciel na dovoz ocele a hliníka zo strany USA predstavuje hrozbu pre európsky oceliarsky priemysel. Reštrikcie by ovplyvnili nielen exportérov, ale celý trh, ktorý je pod tlakom rastúcich výrobných nákladov, konkurencie z tretích krajín a prísnych environmentálnych regulácií, uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.

„Považujeme za nevyhnutné, aby Európska únia rokovala s americkou administratívou s cieľom zabezpečiť výnimky pre európskych výrobcov. Zároveň musí byť pripravená podniknúť právne kroky v rámci Svetovej obchodnej organizácie a zvážiť vlastné opatrenia na ochranu trhu,“ zdôraznil Lasz.

Brusel v minulosti na podobné kroky USA reagoval diplomatickým tlakom a odvetnými clami na americké produkty. V roku 2018, keď boli zavedené clá na oceľ a hliník, prijala EÚ odvetné opatrenia, ktoré nakoniec viedli k zrušeniu ciel.

Slovenské hutníctvo by nebolo zasiahnuté priamo, keďže väčšina jeho produkcie smeruje na európsky trh, ale dôsledky by sa prejavili nepriamo. Zvýšený dovoz ocele do EÚ by vytvoril prebytok a následne vyvolal tlak na ceny.

Na problémy na európskom trhu upozornil aj U. S. Steel Košice, podľa ktorého môže zvýšenie ciel zapríčiniť ešte väčší pretlak, ktorý je už v súčasnosti negatívne ovplyvnený vysokou úrovňou importov.