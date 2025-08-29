Americké akcie dnes posilnili, Dow Jonesov index a index S&P500 tak uzavreli obchodovanie na nových rekordných maximách. V centre pozornosti investorov boli štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidia, ktoré síce zaostali za očakávaniami, ale potvrdili, že výdavky súvisiace s umelou inteligenciou zostávajú na vysokej úrovni, napísala agentúra Reuters.
Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie 30 popredných amerických podnikov, si pripísal 0,16 percenta na 45 636,90 bodu. Širší index S&P500 vzrástol o 0,32 percenta na 6501,86 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa zvýšil 0,53 percenta na 21 705,16 bodu.
Akcie spoločnosti Nvidia dnes oslabili o zhruba 0,8 percenta. Akcie softvérovej firmy Microsoft však vzrástli o takmer 0,6 percenta a akcie internetového obchodu Amazon si pripísali zhruba 1,1 percenta.
Na devízovom trhu dnes americký dolár oslaboval voči euru, obchodníci totiž posilňovali stávky na septembrové zníženie úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Okolo 22:00 SELČ si jednotná európska mena voči doláru pripisovala zhruba 0,4 percenta a pohybovala sa v blízkosti 1,1680 dolára.
Americká centrálna banka (Fed) koncom júla podľa očakávania opäť ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu bez zmeny v pásme 4,25 až 4,50 percenta. Finančné trhy však predpokladajú, že na septembrovom zasadnutí centrálna banka úroky zníži.
Pozornosť investorov sa upiera aj k sporu ohľadom odvolania členky Rady guvernérov Fedu Lisy Cookovej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Cooková vyjadrila presvedčenie, že jej odvolanie nie je v Trumpovej právomoci, a podala kvôli jeho kroku žalobu.
Pokles dolára zmiernili priaznivé údaje o ekonomike USA. Americké ministerstvo obchodu dnes uviedlo, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa v druhom štvrťroku zvýšil v prepočte na celý rok o 3,3 percenta. Upravilo tak svoj odhad z konca júla, podľa ktorého rast predstavoval iba tri percentá.
Finančné trhy teraz čakajú na piatkové zverejnenie správy o júlovom vývoji cenového indexu výdavkov na osobnú spotrebu v USA, ktorý je pre Fed preferovaným ukazovateľom inflácie.