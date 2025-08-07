Americká vláda bude mať na nasledujúci rok k dispozícii prístup k verzii ChatGPT určenej pre firmy. Spoločnosť OpenAI sa na tom dohodla so Správou všeobecných služieb (GSA) vlády. Jednotlivé federálne agentúry, ktoré o službu budú mať záujem, budú môcť využívať ročné predplatné modelov umelej inteligencie za symbolický jeden dolár.
„Tým, že poskytneme vládnym zamestnancom prístup k výkonným a bezpečným nástrojom umelej inteligencie, im pomôžeme rýchlejšie riešiť problémy väčšieho počtu ľudí,“ uviedla spoločnosť OpenAI.
GSA je vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho majetku a zmluvy úradov so súkromnými subjektmi. Verzia ChatGPT Enterprise nepoužíva dáta firiem na trénovanie alebo zlepšovanie modelov AI. Rovnaké pravidlo bude podľa OpenAI platiť aj pri jej použití vo federálnych agentúrach.
Spoločnosť so sídlom v San Franciscu začiatkom tohto roka oznámila iniciatívu zameranú na poskytovanie nástrojov AI zamestnancom americkej vlády. V júli získala kontrakt v hodnote 200 miliónov dolárov s americkou armádou na zavedenie generatívnej AI do vojenskej sféry.
Oznámenie partnerstva je podľa vyhlásenia spoločnosti súčasťou akčného plánu, ktorý koncom júla zverejnil Biely dom. Plán prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorého cieľom podľa neho je dosiahnuť „globálnu dominanciu“ v oblasti AI, okrem iného požaduje odstránenie akýchkoľvek prekážok, ktoré by mohli spomaliť zavádzanie tejto technológie v rôznych odvetviach a vláde.
Trump krátko po januárovej inaugurácii predstavil projekt s názvom Stargate (Hviezdna brána), podľa ktorého majú súkromné spoločnosti investovať do infraštruktúry AI v Spojených štátoch 500 miliárd dolárov.