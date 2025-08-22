Nvidia rokuje s americkou vládou, aby mohla do Číny dodávať nové, pokročilejšie čipy, uviedol šéf firmy Jensen Huang.
Začiatkom tohto týždňa agentúra Reuters informovala, že americký technologický gigant vyvíja nový mikroprocesor umelej inteligencie pre Čínu s názvom B30A, ktorý bude výkonnejší ako H20, čo je jediný čip, ktorý Nvidia môže v súčasnosti predávať do Číny. USA sa totiž v uplynulých rokoch začali obávať, že pokročilé americké čipy by Peking mohol použiť na vojenské účely.
Nvidia tento týždeň nariadila dodávateľom komponentov, vrátane Samsung Electronics a Amkor Technology, aby zastavili výrobu súvisiacu s čipom H20 určeným pre čínsky trh. Peking totiž vyzval domáce firmy, aby sa vyhli používaniu čipu H20.
Spoločnosti Nvidia a Advanced Micro Devices (AMD) prednedávnom získali súhlas Washingtonu na obnovenie predaja lacnejších AI čipov do Číny, a to za kontroverznej a právne spornej podmienky, že 15 percent z príslušných príjmov odvedú americkej vláde. Ich čínski zákazníci sú však pod tlakom, aby namiesto toho používali domáce čipy, čo je súčasťou širšieho cieľa Pekingu vybudovať domáci priemysel svetovej úrovne a oslobodiť krajinu zo závislosti od amerických technológií.
Čínske úrady v uplynulých týždňoch zaslali viacerým domácim firmám oznámenia, v ktorých ich odrádzajú od používania menej pokročilých polovodičov. Predchádzali tomu varovania o údajných bezpečnostných rizikách čipu H20. Tesne predtým washingtonskí predstavitelia uviedli, že zvažujú spôsoby, ako čipy vybaviť lepšími funkciami na sledovanie polohy.