Americká centrálna banka (Fed) by nemala vnímať tlmený vplyv ciel na infláciu ako príležitosť na zníženie úrokových sadzieb, ale ako znak toho, že menová politika je „vhodne kalibrovaná“, vyhlásil prezident Federálneho rezervného systému v Kansas City Jeffrey Schmid.
„Vzhľadom na to, že ekonomika vykazuje dynamiku, optimizmus podnikov rastie a inflácia sa drží nad naším cieľom, zostáva vhodné zachovať mierne reštriktívnu menovú politiku,“ povedal Schmid. Za vhodný považuje „trpezlivý prístup“ k zmene úrokovej sadzby. Nemyslí si totiž, že v najbližších mesiacoch bude jasné, či tarify tlačia ceny nahor dočasne alebo trvalo.
Prezident Fedu Thomas Barkin zároveň uviedol, že je „nepravdepodobné“, že by centrálna banka pristúpila k „významnému zníženiu“ úrokov, pretože miera nezamestnanosti v Spojených štátov je nízka a rast miezd pokračuje.