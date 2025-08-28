Ekonomika Spojených štátov sa oživila z poklesu v prvom štvrťroku, ktorý spôsobila obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa.
Hrubý domáci produkt od apríla do júna medziročne stúpol o 3,3 percenta, hoci ekonómovia počítali s revíziou iba na 3,1 percenta.
Kontrakcia v prvom kvartáli bola prvým poklesom americkej ekonomiky za tri roky. Hlavným dôvodom bol prudký nárast dovozu pred zavedením taríf. V druhom štvrťroku sa trend obrátil – import sa prepadol o 29,8 percenta, čo podporilo hospodársky rast o vyše päť percentuálnych bodov.