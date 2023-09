Cena ropy v USA sa aktuálne pohybuje okolo hranice 90 dolárov. Niektorí komentátori ju už medzitým označili za hlavný problém pre ekonomiku. Mohla by totiž zdražieť až na 150 dolárov za barel, pokiaľ USA nezvýšia svoje úsilie hľadať nové zdroje, informuje Insider.

Ak ťažba ropy v Permskej panve skončí bez toho, že sa nájdu nové ložiská, v dôsledku nedostatočnej ponuky by sa cena ropy mohla vyšplhať na 120 až 150 dolárov, povedal pre Bloomberg TV generálny riaditeľ Continental Resources Doug Lawler.

„To spôsobí šok v celom systéme,“ varoval pri príležitosti amerického samitu o energetickej bezpečnosti v Oklahoma City. Pokiaľ sa nezačne nové vŕtanie, „zaznamenáme väčší tlak na cenu“.

Produkcia ropy v Spojených štátoch sa zatiaľ považuje za stabilnú, pričom Rystad Energy odhaduje ťažbu za štvrtý štvrťrok na 13 miliónov barelov denne. Krajine verí aj Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) a pripisuje jej vedúce postavenie v produkcii v nasledujúcich rokoch.

Napriek tomu niektorí komentátori označili rastúce ceny za hlavný problém pre americkú ekonomiku, pričom náklady na palivo podľa nich zvyšujú inflačný tlak.

JPMorgan minulý týždeň varoval, že ceny ropy by mohli vyletieť späť na trojciferné čísla, ak bude ponuka obmedzená a že ropa za 120 dolárov za barel by mala nedozerné následky.

„Odhadujeme, že ak by sa to stalo v najbližších týždňoch a bolo by to možné pripísať výlučne obmedzeniu ponuky, globálna ekonomika by sa v budúcom štvrťroku takmer zastavila,“ uviedli.