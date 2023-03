Zatiaľ čo Američania zväčša pracujú z domu, Európania a Ázijčania sa po pandémii covidu-19 vracajú do kancelárií. Podľa analytikov trávia Američania na pracovisku menej času, pretože majú väčšie domy a dlhšie cestujú do práce. Napríklad v Hongkongu žije v malých bytoch viac generácií, čo práci z domova príliš nenahráva. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ).

V Spojených štátoch amerických sa v súčasnosti obsadenosť kancelárií pohybuje od 40 do 60 percent. Táto miera sa však líši mesiac od mesiaca a mesto od mesta. V Európe a na Blízkom východe, podľa spoločnosti JLL, ktorá poskytuje služby v oblasti nehnuteľností, sa táto miera pohybuje v rozmedzí 70 až 90 percent. V Ázii je návrat do kancelárií ešte rozšírenejší, pričom kancelárie sú obsadené na úrovni 80 až 110 percent predcovidovej úrovne. V niektorých mestách je dokonca na pracoviskách aj viac ľudí ako pred pandémiou.

Návrat zamestnancov do kancelárií sa premieta do rýchlosti oživenia metropol po šoku z pandémie. Mestá v Európe a Ázii sa vracajú do normálu pomerne rýchlo. Prázdne kancelárske budovy však brzdia oživovanie miest, ako sú New York a San Francisco. Miestne reštaurácie, obchody a ďalšie podniky, ktoré sa na pracovníkov z kancelárií spoliehajú, tým trpia.

Nezamestnanosť v Spojených štátoch

Počet nezamestnaných v New Yorku sa medzi začiatkom roku 2020 a tretím štvrťrokom roku 2022 zvýšil o 83 500 a miera nezamestnanosti v meste podľa správy spoločnosti New School Center for New York City Affairs vzrástla vysoko nad celoštátny priemer. Mnohí z tých, ktorí prišli o prácu, pracovali na Manhattane v odvetviach, ako sú maloobchod, ubytovanie a stravovanie.

S dlhými dojazdovými vzdialenosťami sa síce stretávajú aj ľudia v Európe a Ázii, ale tunajšia verejná doprava býva spoľahlivejšia a nemešká. Pre miestnych je tak dostať sa do práce jednoduchšie ako pre Američanov, ktorí často stoja v zápche.

Ďalšie vysvetlenie americkej výnimky je podľa WSJ americký trh práce. Miera nezamestnanosti v USA dosiahla 3,4 percenta, a je tak zhruba polovičná oproti 6,1 percenta v Európskej únii.

Nedostatok pracovných síl

Americké spoločnosti v súčasnosti čelia výraznému nedostatku pracovných síl, uvádza JLL. Firmy preto musia hľadať zamestnancov vo vzdialenejších miestach a umožniť im prácu z domova. Navyše technologické podniky, ktoré majú v niektorých veľkých mestách USA obzvlášť vysoký podiel na zamestnanosti, sú dlhodobo k práci na diaľku tolerantnejšie.