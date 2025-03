Americkí spotrebitelia sú čoraz pesimistickejší ohľadom stavu ekonomiky, čo sa môže odraziť na ich výdavkoch. Investori sa v dôsledku toho obávajú negatívneho vývoja na akciovom trhu a ďalšieho skresávania firemných ziskov.

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Conference Board, v marci klesol na 92,9 bodu, čo je najnižšia hodnota od roku 2021. Ešte výraznejší pokles zaznamenal Index očakávaní, ktorý meria náladu spotrebiteľov týkajúcu sa ich príjmov, podnikateľských podmienok a trhu práce. Dosiahol hodnotu 65,2 bodu, čo je najnižšia úroveň za posledných 12 rokov a hlboko pod hranicou 80 bodov. Tá už signalizuje recesiu, uvádza Business Insider.

Zdroj: NBER Index spotrebiteľskej dôvery.

Podľa analytikov Wall Street môže zhoršujúca sa spotrebiteľská dôvera predstavovať vážne riziko pre trh, najmä ak Američania začnú výraznejšie obmedzovať výdavky.

Švajčiarska UBS a britská HSBC varovali pred ďalším poklesom amerických akcií v dôsledku ekonomických rizík. UBS Global Research upozornila, že slabnúca spotrebiteľská aktivita patrí medzi faktory, ktoré by mohli predĺžiť korekciu na akciovom trhu. Analytici odhadujú, že index S&P 500 by mohol klesnúť na úroveň 5 300 bodov, čo by znamenalo ďalší pokles o osem percent oproti súčasným hodnotám. Očakávaný rast ziskov amerických firiem na nasledujúcich 12 mesiacov by sa mohol spomaliť až na šesť percent, pričom v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 12 percent.

„Naša hlavná téza za posledného pol roka bola, že americká ekonomika bude vyzerať menej výnimočne, keď sa spotrebiteľské výdavky ochladia a neistota v oblasti politík zabrzdí investičnú aktivitu firiem,“ uviedli analytici UBS.

Po väčšinu minulého roka analytici zvyšovali prognózy pre americké akcie v reakcii na rast trhu, ktorý posúval index S&P 500 na nové historické maximá. Nastal ale rýchly pokles o 10 percent z februárového vrcholu.

Obavy z poklesu spotrebiteľských výdavkov už majú vplyv na ceny akcií. Tento mesiac zaznamenali pokles akcie leteckých spoločností a maloobchodníkov, ako sú Kohl’s, Dick’s Sporting Goods a Delta Airlines, práve kvôli rastúcim obavám zo spomaľovania spotrebiteľskej aktivity.

„Pokles akcií spotrebiteľských firiem naznačuje, že investori sa čoraz viac obávajú budúcich výdavkov Američanov na drahšie položky, ako sú autá, práčky či mobilné telefóny,“ uviedol hlavný ekonóm Apollo Global Management Torsten Sløk.

Neistotu vyvoláva najmä otázka nad vplyvom ciel zavedených administratívou prezidenta Donalda Trumpa, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 2. apríla. Nejasná zostáva aj budúcnosť hospodárskeho rastu a inflácie, čo komplikuje predpovede vývoja na akciových trhoch. Hlavný stratég HSBC Max Kettner v správe klientom podľa Bloombergu uviedol, že „pravdepodobnosť, že sa táto mimoriadne vysoká neistota po 2. apríli úplne rozplynie, je veľmi nízka“. Dodal, že pretrvávajúce napätie okolo ciel by mohlo negatívne ovplyvniť hlavné ekonomické ukazovatele v USA.