Akcionári nemeckej spoločnosti ThyssenKrupp schválili plánované oddelenie obrannej divízie TKMS, ktoré je súčasťou širšieho plánu reštrukturalizácie skupiny. Firma plánuje previesť 49-percentný podiel TKMS existujúcim akcionárom a zvyšný podiel si ponechať. Oddelenie a samostatné obchodovanie akcií TKMS na burze by malo byť formalizované v polovici októbra.
TKMS vyrába ponorky, fregaty a vyvíja technológie na odmínovanie. Objem objednávok divízie stúpol na viac ako 18 miliárd eur z 11,7 miliardy eur v závere septembra. Skupina si od chystaného oddelenia divízie sľubuje, že tým lepšie zhodnotí jej potenciál pre investorov, pretože obranný sektor teraz kvôli zvýšeným vojenským výdavkom európskych štátov rastie.
Nadácia Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, ktorá je najväčším akcionárom skupiny Thyssenkrupp s podielom 21 percent, hlasovanie privítala. Uviedla, že oddelenie TKMS otvára nové obchodné príležitosti, bližšie informácie však neposkytla.
Nemecká vláda v júli uzavrela s firmou Thyssenkrupp predbežnú dohodu, ktorá zaručuje, že vláda si udrží vplyv v TKMS. Nemecká vláda si snaží zachovať určitú mieru kontroly nad strategickými obrannými aktívami.
Odbory vládu vyzvali, aby si v TKMS zabezpečila blokačnú menšinu, a tým sa zabránilo, že podiely vo firme prejdú do nesprávnych rúk. Zástupkyňa odborovej organizácie IG Metall Stephanie Schmolinerová, ktorá je tiež podpredsedníčkou dozornej rady TKMS, dnes tieto požiadavky zopakovala a uviedla, že podiel vlády je nevyhnutný.
Skupina Thyssenkrupp začala reštrukturalizáciu pred niekoľkými rokmi predajom väčšiny v divízii výťahov. Cieľom je zjednodušiť štruktúru skupiny, ktorá zahŕňa okrem iného ponorky, oceľ a automobilové diely, a urobiť zo skupiny holdingovú spoločnosť, ktorá bude mať podiely v nezávislých oblastiach podnikania. Okrem iného sa má jej oceliarska divízia v rámci reštrukturalizácie stať spoločným podnikom s českým miliardárom Danielom Křetínským, ktorý v divízii bude vlastniť polovičný podiel.
Spoločnosť Thyssenkrupp vznikla v roku 1999 spojením oceliarskych a priemyselných skupín Thyssen a Hoesch-Krupp. Po celom svete má firma takmer 96-tisíc zamestnancov.