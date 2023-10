Zlé správy sa šíria trhmi od sladených nápojov, cukroviniek až po alkohol. Najnovšie to potvrdzuje sieť supermarketov Walmart, ktorá vraj zaznamenala znížený dopyt po potravinách od ľudí užívajúcich lieky Ozempic, Wegovy a iné prostriedky na potláčanie chuti do jedla. To podľa Bloombergu spôsobilo pokles akcií potravinárskych a nápojových spoločností; v niektorých prípadoch až na niekoľkoročné minimá.



Čokoládovňa Lindt & Spruengli sa v Európe prepadla takmer o päť percent a najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete Anheuser-Busch InBev stratila 2,5 percenta. Nestlé klesla najviac od mája až o 3,4 percenta a stiahla so sebou aj benchmark Stoxx 600 Index. Prepadol sa aj výrobca zmrzliny Ben & Jerry’s Unilever a francúzsky výrobca jogurtov Danone.

Spotrebný tovar je v USA v tomto štvrťroku tretím najhorším segmentom v indexe S&P 500 a skupina, do ktorej patria napríklad aj Walmart, Mondelez International a Pepsico, tento rok klesla o 9,1 percenta. Z nedávneho prieskumu spoločnosti Morgan Stanley vyplýva, že pacienti majú počas užívania liekov na chudnutie tendenciu obmedzovať jedlo a občerstvenie, a zároveň konzumujú menej alkoholu a sýtených nápojov.



Napriek tomu existuje určitý skepticizmus v tom, či lieky skutočne spôsobia veľké zmeny v nákupných návykoch spotrebiteľov. Manažér globálneho akciového fondu Richard Saldanh varuje pred výkyvmi na akciovom trhu. „Aj keď vieme, že tieto lieky majú tendenciu viesť k potlačeniu chuti do jedla, myslíme si, že pohyby cien akcií sú trochu prehnané,“ povedal. „Je príliš skoro robiť rozsiahle závery o tom, čo by to mohlo znamenať pre spotrebiteľské návyky.“

„Ak máte prevádzku rýchleho občerstvenia v oblasti, kde väčšina spotrebiteľov užíva tieto lieky, pocítite to,“ povedal Jon Cox zo spoločnosti Kepler Cheuvreux. „Pre veľké medzinárodné spoločnosti to bude prinajhoršom iritujúce,“ dodal.