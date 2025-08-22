Akcie v USA sa výrazne posilnili, keď šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell v dlhoočakávanom prejave v Jackson Hole naznačil, že Fed by mohol čoskoro znížiť úrokové sadzby.
Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vyskočil a dostal sa na nové rekordné maximum. Index sa dostal až na 45 691,18 bodu a o 17.05 h SELČ sa nachádzal s plusom 884,94 bodu alebo 1,98 percenta na úrovni 45 670,44 bodu.
Širší index S&P 500 stúpol o 1,65 percenta na 6 475,30 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,04 percenta na 21 527,50 bodu.
Powellov komentár podporil veľké technologické tituly. Akcie Nvidie vzrástli o 1,3 percenta a akcie koncernov Meta, Alphabet a Amazon o viac ako 2 percentá. Akcie Tesly sa posilnili približne o 5 percent.