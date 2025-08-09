Akcie v Spojených štátoch na záver týždňa posilnili. Darilo sa hlavne technologickým spoločnostiam, na čele s firmou Apple. Náladu podporilo tiež očakávanie zníženia úrokových sadzieb v Spojených štátoch.
Index Dow Jones vzrástol o 206,97 bodu, teda 0,47 percenta, na 44 175,61 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 posilnil o 49,45 bodu, čiže 0,78 percenta, na 6 389,45 bodu. Index technologického trhu Nasdaq sa zvýšil o 207,32 bodu, čiže 0,98 percenta, na rekordných 21 450,02 bodu.
Za celý týždeň index Dow Jones stúpol o 1,3 percenta. S&P 500 si pripísal 2,4 percenta a Nasdaq 3,9 percenta.
Akcie Applu dnes vzrástli o 4,2 percenta a o týždeň o 13,3 percenta, čo bol ich najvyšší týždenný rast od roku 2020. Okrem technologických firiem posilnili aj akcie farmaceutickej firmy Gilead Sciences vďaka zvýšeniu prognózy zisku na celý rok. Lepší výhľad na tento rok pomohol nahor aj akciám cestovnej spoločnosti Expendia.
Nedávne slabšie štatistické údaje podporili očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA. Investori tiež hodnotia Trumpovu voľbu dočasného zástupcu do Rady guvernérov centrálnej banky USA.
Trump vo štvrtok oznámil, že dočasne nominuje do uvoľneného kresla v Rade guvernérov Fedu predsedu Rady ekonomických poradcov Stephena Mirana. Ten často zastáva rovnaké názory ako Trump a už skôr naznačil, že šéf Fedu Jerome Powell príliš neskoro znížil úrokové sadzby. Biely dom zatiaľ bude hľadať nového šéfa Fedu a trvalého člena Rady guvernérov.
Obchodníci teraz dávajú šancu 90 percent tomu, že Fed zníži úroky na budúci mesiac. Rastú tiež stávky na to, že do konca roka úroky klesnú aspoň dvakrát.
Investori tiež sledujú obchodné vzťahy medzi USA a Indiou. Podľa troch indických úradníkov Dillí odložilo nové nákupy zbraní a lietadiel z USA po tom, ako Trump tento týždeň oznámil zvýšenie ciel na dovoz tovaru z Indie na 50 percent, napísala agentúra Reuters.
Dolár dnes klesol a straty si pripísal aj za celý týždeň. Investori pre slabnúce ekonomické údaje čoraz viac sadajú na možnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v USA do konca roka. Trhy zároveň vyhodnocujú nominácie Trumpa do Fedu.
Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, klesol o 0,1 percenta na 98,26 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,2 percenta na 1,1643 dolára. Dolár k jenu vzrástol o 0,4 percenta na 147,73 jenu. Euro voči jenu posilnilo o 0,3 percenta na 172,03 jenu.